Cancelleria: 5 prodotti che in ufficio non possono mancare

Gli oggetti di cancelleria svolgono un ruolo fondamentale per assicurare l’efficienza di un ufficio: quali non devono mancare e dove acquistarli online.

Anche se il lavoro d’ufficio è sempre più orientato al paperless, grazie alle risorse digitali che permettono la gestione dei documenti in modalità interamente informatizzata, è importante avere sempre a disposizione alcuni oggetti di cancelleria che si rivelano spesso indispensabili.

L’efficienza di un ufficio, infatti, dipende anche dalla scelta della cancelleria, sia per chi lavora a contatto con il pubblico sia per chi svolge le sue mansioni in autonomia. Una scrivania ben organizzata, ad esempio, contribuisce a velocizzare il lavoro e a ottenere il massimo dell’efficienza. Alcune operazioni di routine, come prendere appunti, mettere una firma o archiviare documenti che è necessario stampare, richiedono l’utilizzo di alcuni dei prodotti di cancelleria ritenuti indispensabili.

Cancelleria ufficio: cosa non deve mancare

La lista degli oggetti di cancelleria di cui è necessario dotarsi in ambito professionale cambia a seconda del settore, del tipo di lavoro svolto, delle mansioni da espletare. In generale, tuttavia, una rosa di cinque “risorse” può essere considerata insostituibile a prescindere dal comparto lavorativo:

set di penne;

cucitrice o spillatrice;

post-it;

forbici o cutter;

evidenziatori fluorescenti.

Guida all’acquisto

La scelta della cancelleria per l’ufficio deve necessariamente basarsi sul budget a disposizione, soprattutto se si tratta di un’attività alle prime armi. Online, ad esempio, è possibile fare riferimento a un’ampia selezione di prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Cucitrice a pinza Rapid Classic Pratica cucitrice a pinza in grado di spillare fino a 50 fogli di carta (80 gr/mq). 28,02 € su Amazon 36,75 € risparmi 8 € Rapid Classic K1 è la cucitrice a pinza in grado di spillare fino a 50 fogli di carta (80 gr/mq). Compatibile con i punti rapid 24/6 mm e 24/8+ mm, si caratterizza per l’impugnatura ergonomica e per un ottimo confort. È possibile ottenere 2 tipi di pinzature regolabili per cucitura a punto chiuso e aperto. La ricarica è facilitata con la funzione back-loading.

Post-it adesivi Super Sticky 24 blocchetti per un totale di 90 foglietti adesivi colorati e rimovibili senza lasciare tracce. 24,89 € su Amazon 36,59 € risparmi 12 € Pratici post-it adesivi colorati Super Sticky, rimovibili e riposizionabili, disponibili in un’ampia gamma di colori diversi per portare un tocco di colore in ufficio. Possono essere applicati su tutte le superfici, compresi monitor, porte e pareti, ma anche rimossi in ogni momento senza lasciare residui. La confezione si compone di 24 blocchetti per un totale di 90 foglietti adesivi complessivi. Misurano 76 x 76 mm.

Kuoniiy set da 5 forbici multifunzione Set con 5 diverse forbici Kuoniiy con lame rivestite in titanio, resistenti e multifunzionali. 13,90 € su Amazon Set contenente 5 diverse forbici Kuoniiy con lame rivestite in titanio, estremamente resistenti alla corrosione e alla ruggine e dotate di un’ottima resistenza agli adesivi come colla e nastro. Possono tagliere facilmente tessuti, carta, cartone, cuoio, imballaggi in plastica, nastri, ecc. Realizzate in acciaio inox robusto ad alta densità, garantiscono un taglio più liscio e una durata notevole. L'impugnatura morbida, progettata ergonomicamente, consente un controllo preciso e il massimo comfort. Le dimensioni sono: 14cm, 16,5cm, 17,8cm, 21,6cm, 25,4cm.

Stabilo Boss set con 10 evidenziatori Evidenziatori Stabilo Boss con tecnologia Anti-Dry-Out, per garantire 4 ore di protezione per un uso intenso. 8,90 € su Amazon Confezione da 10 evidenziatori Stabilo Boss con tecnologia Anti-Dry-Out, per garantire 4 ore di protezione per un uso intenso. La punta non secca e l'evidenziatura rimane ottimale, grazie alla doppia ampiezza di tratto (2+5mm). Il set si compone di 4 evidenziatori gialli, 2 blu, 2 verdi e 2 rosa.

Schneider 100 penne a sfera 100 penne a sfera Schneider, con clip e anello in metallo, ideali per l’ufficio. 42,95 € su Amazon Confezione contenente 100 penne a sfera Schneider, con clip e anello in metallo. Caratterizzate dalla punta media e dall’inchiostro blu, hanno fusto di colore differente. Perfette per l’ufficio, vantano un tratto pulito e scorrevole senza sbavature.