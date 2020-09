Penne Faber-Castell: 3 modelli a meno di 80 €

Faber-Castell è una garanzia per soddisfare ogni esigenza di scrittura: le migliori penne a sfera e stilografiche con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una penna, soprattutto se usata nel quotidiano in ambito professionale, dovrebbe sempre garantire un ottimo comfort di scrittura e assicurare una resa di elevata qualità. Per soddisfare ogni esigenza, una penna dovrebbe caratterizzarsi per un design accurato e per la presenza di componenti di ottima fattura, ma anche per un tratto netto e una scorrevolezza ottimale. Da valutare attentamente prima di ogni acquisto, inoltre, è la capacità della penna di rilasciare la giusta quantità di inchiostro che deve seccarsi senza lasciare macchie. È per questo che affidarsi a un brand specializzato, come Faber-Castell, rappresenta sempre una scelta vincente.

Penne a sfera: design e praticità

L’azienda tedesca offre un’ampia varietà di penne a sfera, strumenti di scrittura confortevoli e pratici grazie all’impugnatura ergonomica grip, perfetti per un utilizzo frequente e caratterizzati sempre da un design moderno e innovativo. La penna a sfera è lo strumento di scrittura più usato al mondo, perfetto per ogni occasione e sempre in grado di assicurare un risultato perfetto.

Stilografiche: eleganza e stile personale

Ideali per personalizzare uno scritto e per valorizzare la firma di un documento importante, le penne stilografiche sono annoverate tra gli strumenti di scrittura di maggiore prestigio. Utilizzate anche per scopi artistici, le stilografiche sono molto ricercate dai designer e dai collezionisti che ne apprezzano i dettagli e il design esterno.

Penne Faber-Castell: modelli e prezzi

In commercio esistono penne Faber-Castell a sfera, roller e stilografiche appartenenti a fasce di prezzo differenti. Le collezioni disponibili sono numerose, alcune delle quali sono accessibili a costi limitati. Ecco tre modelli acquistabili su Amazon a meno di 80 euro.

Penna a sfera Faber-Castell e-motion pure Penna a sfera con meccanismo rotante, fusto in resina nera con elegante incisione parquet e cappuccio cromato. 51,72 € su Amazon Penna a sfera e-motion pure di Faber-Castell con meccanismo rotante, di colore nero. Realizzata con materiali di alta qualità, è dotata di fusto in resina nera con incisione parquet e cappuccio e puntale in metallo cromato.

Penna stilografica Faber-Castell Hexo Penna stilografica Faber-Castell Hexo adatta per mancini e destrimani, con pennino in acciaio inox nero. 31,05 € su Amazon Penna stilografica Faber-Castell Hexo con fusto in alluminio esagonale, clip in metallo a molla, pennino in acciaio inox nero nella larghezza del tratto B. Adatta per mancini e destrimani, si caratterizza per un look accattivante ed elegante andando incontro a diverse esigenze di scrittura.

Set regalo Grip Edition Faber-Castell Astuccio contenente una penna stilografica con pennino M e una penna a sfera con mina grande XB. 31,59 € su Amazon Set regalo composto da una penna stilografica con pennino M e una penna a sfera con mina grande XB, contenute all’interno di un astuccio metallico di alta qualità. La stilografica è compatibile con cartucce standard e convertitori comuni, dotata di impugnatura morbida per un comfort di scrittura particolarmente elevato e pennino nero in acciaio inox di alta qualità con punta a grana iridio.