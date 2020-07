Sedie da ufficio Songmics: 3 modelli top

Allestire una postazione di lavoro confortevole significa innanzitutto acquistare la sedia giusta: le migliori soluzioni Songmics per non sbagliare.

La sedia da ufficio svolge un ruolo fondamentale per rendere il lavoro più facile e confortevole, contribuendo a tutelare la salute e la sicurezza di chi ne fa uso. Per ottenere questo scopo e garantire una postazione comoda e funzionale, la seduta deve rispettare gli standard fissati per gli ambienti lavorativi, tenendo lontana la schiena, il collo, le braccia e le mani da eventuali disturbi che possono manifestarsi con frequenza in coloro che trascorrono molto tempo alla scrivania.

Gli aspetti da valutare prima di scegliere e acquistare una sedia per l’ufficio sono numerosi, a partire dalle caratteristiche ergonomiche legate all’altezza della seduta, alla presenza di braccioli, rotelle e schienale regolabile, alla capacità di sostenere adeguatamente il peso. Non meno importante è la qualità dei materiali, sia per la struttura della sedia sia per il rivestimento, fondamentale per assicurare il massimo comfort e permettere la traspirazione.

Sedie Songmics: caratteristiche e vantaggi

Songmics, attiva dal 2012, è una delle aziende produttrici di arredamento per l’ufficio specializzata nella vendita di prodotti funzionali e convenienti, in grado di sposare sicurezza e design per consentire ai clienti di organizzare la casa o l’ufficio in modo ottimale, personalizzando gli arredi secondo il proprio stile. Le sedie da ufficio Songmics si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità-prezzo, per il design ergonomico e certamente per la vasta gamma di modelli in grado di andare incontro alle diverse esigenze e richieste.

Songmics realizza sedie da ufficio operative ed ergonomiche, dotate di rotelle e perfette per chi ha bisogno di una seduta comoda ma anche di alzarsi e cambiare posizione frequentemente. L’azienda produce anche poltrone direzionali che coniugano le funzionalità tipiche di una seduta ergonomica a un design decisamente più ricercato, perfette per uno studio professionale. È anche possibile reperire sedie da conferenza, prive di rotelle e statiche, ideali da mettere a disposizione dei clienti e perfette per arredare una sala conferenze o una sala d’attesa.

Modelli e prezzi

Soffermandosi sulle sedie da ufficio operative e direzionali, su Amazon è possibile acquistare modelli appartenenti a un’ampia fascia di prezzo.

Poltrona ergonomica da ufficio Songmics Poltrona direzionale ergonomica Songmics rivestita in similpelle, con poggiatesta e schienale sagomato. 94,60 € su Amazon La sedia da ufficio Songmics vanta un design ergonomico e un meccanismo di inclinazione regolabile e bloccabile. È rivestita in similpelle, imbottita con spugna di alta densità resistente alla deformazione. La sedia aiuta a mantenere una postura corretta, essenziale per chi rimane seduto alla scrivania per diverse ore al giorno. È anche dotata di poggiatesta e schienale ergonomico sagomato, in modo tale da adattarsi alla curva del corpo. L'altezza della seduta può variare da 45 a 55 cm, mentre quella complessiva si estende tra i 112 e i 122 cm.

Songmics poltrona girevole Poltrona girevole Songmics con braccioli, poggiatesta e copertura in similpelle resistente e facile da pulire. 78,03 € su Amazon Adatta per ogni tipologia di ufficio, la poltrona girevole Songmics con braccioli e poggiatesta ha una copertura in similpelle molto resistente e facile da pulire. La seduta è imbottita e si caratterizza per una buona elasticità e densità, qualità che rendendo difficile la deformazione. Il design ergonomico è dato dalla curvatura dello schienale adatta al corpo, mentre l’altezza totale è pari a 111-121 cm. È possibile ottenere una rotazione a 360 gradi. Le rotelle in PU permettono di non usurare i pavimenti. La sedia permette di ottenere un’oscillazione in avanti e indietro.

Sedia da ufficio Songmics Sedia Songmics ergonomica con braccioli pieghevoli, rivestita con tessuto traspirante, priva di poggiatesta. 89,99 € su Amazon Sedia da ufficio Songmics ergonomica con braccioli pieghevoli, senza poggiatesta, girevole a 360 gradi e rivestita con tessuto traspirante. È ideale per la scrivania grazie anche al supporto lombare imbottito e al design essenziale. I braccioli imbottiti in gommapiuma possono essere ribaltati verso l’alto di 90 gradi, in modo da far scorrere la sedia sotto la scrivania e ottenere un risparmio di spazio. La base in acciaio garantisce la massima stabilità, sostenendo fino a 120 chili di peso.