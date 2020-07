Scrivanie da ufficio Techly: le 5 migliori offerte

Come allestire una postazione di lavoro ordinata ed efficiente ottimizzando spazio e risorse: le migliori soluzioni Techly per l’ufficio smart.

Funzionale e versatile, in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente professionale senza creare eccessivo ingombro: queste sono le caratteristiche della scrivania smart, postazione da lavoro perfetta sia per l’ufficio sia per la casa. Anche le scrivanie moderne, infatti, si adattano all’evolversi della tecnologia e ai cambiamenti dettati dal lavoro agile, che permette di dotarsi di dispositivi tech portatili e poco ingombranti, perfetti per essere trasportati facilmente e utilizzati dentro e fuori le mura dell’ufficio.

Scrivanie smart: caratteristiche

Anche chi ha a disposizione poco spazio da arredare, può dare vita a una postazione di lavoro efficiente e funzionale partendo proprio dalla scelta della scrivania, che deve possedere alcune caratteristiche fondamentali per agevolare il lavoro e ottimizzare lo spazio:

essere dotata di rotelle girevoli, in modo da poter spostare agevolmente la scrivania;

essere sviluppata in verticale, per consentire una disposizione ottimale dei device (notebook, stampante, tastiera e altre periferiche);

possedere più ripiani, da usare per avere sempre a portata di mano oggetti, documenti e dispositivi necessari per svolgere il lavoro ottimizzando i tempi.

Scrivanie Techly: modelli e prezzi

Techly è specializzata nella produzione di scrivanie per l’ufficio moderne e funzionali, pensate per andare incontro alle più innovative modalità di lavoro basate sull’utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche. Sono tavoli da lavoro dal design essenziale e salvaspazio, adattabili a qualsiasi ambiente e a tipologie di arredamento differenti. Su Amazon è possibile valutare e acquistare una vasta gamma di modelli di scrivanie Techly, facili da assemblare e proposte a prezzi competitivi. Ecco una selezione di proposte.

Scrivania compatta in metallo Techly Scrivania compatta in metallo e vetro dal design moderno e innovativo, con ruote e ripiani. 110,59 € su Amazon Pratica scrivania compatta in metallo e vetro siglata Techly, dal design moderno e innovativo. Caratterizzata da una struttura robusta, è dotata di pannelli di fibra di legno MDF e PVC e ripiano principale in vetro satinato temperato da 8 mm. È presente un comodo ripiano estraibile per la tastiera, mentre parte bassa è provvista di una base che funge da supporto ideale per CPU, stampanti e altre periferiche che devono essere tenute sempre a portata di mano. È anche provvista di ruote per agevolare eventuali spostamenti. Le dimensioni complessive sono: 80 x 60 x 75 cm.

Scrivania multifunzione Techly Scrivania Techly compatta e multifunzione con ruote, mensola, tavolo da lavoro, porta tastiera e ripiani. 84,40 € su Amazon Compatta e multifunzione, la scrivania Techly presenta una struttura in metallo su ruote sviluppata in verticale, dotata di mensola porta stampante, tavolo da lavoro, porta tastiera estraibile e ripiano per la CPU. Si caratterizza per una elegante finitura nero lucido. Misura complessivamente 80 x 69 x 135 cm.

Scrivania compatta Techly Scrivania Techly facile da assemblare con ripiano nero grafite e struttura in metallo. Compra su Amazon Scrivania per PC Techly compatta con cassetto porta tastiera estraibile, dal design moderno e lineare con struttura in metallo e ripiano in MDF nero grafite. Facile da assemblare, occupa poco spazio e misura complessivamente 70 x 55 x 76 cm.

Techly scrivania compatta per PC Scrivania compatta solida e resistente, dotata di piano di lavoro e ripiani. 72,39 € su Amazon Scrivania Techly semplice e lineare ad alta funzionalità, con possibilità di spostamento grazie alle 4 ruote in dotazione. Il rivestimento realizzato in PVC garantisce un'altissima resistenza all'uso, al calore ed all'umidità. Sono presenti il piano di lavoro per la tastiera, il piano di appoggio superiore con installazione flessibile e altri piani di appoggio per accessori. Si caratterizza per la finitura in faggio e la verniciatura a polvere dei profilati silver. Misura 70 x 51 x 81 cm.

Techly scrivania angolare Scrivania angolare Techly ampia e funzionale, con finiture in ciliegio e silver. 193,49 € su Amazon Elegante scrivania Techly con ampia area di lavoro, ideale per l'ufficio. Dotata di ripiano angolare per riporre documenti, oggetti e altri device elettronici, presenta il pratico ripiano estraibile per la tastiera. Sono anche presenti pratici piedini d'appoggio fissi e il supporto per la CPU angolare, poco ingombrante. La struttura è realizzata in pannelli di melaminico e profilati metallici, con finitura in ciliegio e silver. Il piano di lavoro misura 170 x 145 cm.