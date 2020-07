Sedie da ufficio: 5 modelli Hbada da non perdere

Le migliori sedie da ufficio devono garantire il massimo comfort e tutelare la salute di collo e schiena: ecco una selezione di modelli targati Hbada.

Gran parte della giornata di chi lavora in ufficio si svolge davanti alla scrivania, seduti su una sedia. È quindi indispensabile che la seduta sia sicura, confortevole e in grado di non causare danni alla salute. Con la diffusione del lavoro agile e l’incremento delle persone attive in modalità Smart Working da casa, inoltre, la scelta della sedia da lavoro diventa ancora più importante.

Sedia da ufficio: come deve essere

Una seduta definita ergonomica, ad esempio, deve consentire alla spina dorsale una posizione naturale e comoda, adattandosi alle caratteristiche fisiche individuali. Chi lavora in ufficio, così come chi deve allestire una postazione di lavoro tra le mura domestiche, deve prendere in considerazione alcuni fattori importanti per acquistare una sedia in modo consapevole: il sedile deve essere regolabile in altezza, lo schienale deve avere un’inclinazione regolabile, così come i braccioli.

Sedie Hbada: modelli e prezzi

Hbada è uno dei brand più apprezzati nella produzione di sedie ergonomiche da ufficio, brand che ha superato le certificazioni BIFMA e SGS e garantisce un’ampia gamma di sedute perfette per qualsiasi ambiente. Eccone una selezione, disponibile su Amazon.

Sedia Hbada con braccioli pieghevoli Design ergonomico, supporto lombare regolabile, seduta confortevole e braccioli che possono essere ruotati di 90 gradi. 129,99 € su Amazon La sedia ergonomica Hbada, con supporto lombare regolabile e braccioli pieghevoli, ha lo schienale in rete comodo e traspirante. La cornice posteriore a Y riesce a supportare al meglio il corpo e garantire su un maggiore comfort. Il sedile utilizza un cuscino da 8 centimetri realizzato in spugna naturale ad alta densità resistente, mentre il bracciolo può essere ruotato di 90 gradi. Le dimensioni complessive sono pari a 60 x 51 x (97-107) centimetri.

Hbada sedia senza braccioli Comoda sedia girevole priva di braccioli, regolabile in altezza, con schienale a rete traspirante. 72,16 € su Amazon La sedia girevole Hbada, priva di braccioli, si caratterizza per un design ergonomico e dimensioni che creano poco ingombro. È regolabile in altezza e può ruotare di 360 gradi. Lo schienale con tessuto a rete traspirante è piacevole e confortevole. Il cuscino è realizzato in spugna di alta qualità, antibatterica e deodorante secondo lo standard BIFMA. Ha elevata capacità di carico. Dimensioni complessiva 58 cm x 84-95 cm in altezza.

Sedia Hbada con braccioli pieghevoli Comoda sedia ergonomica con imbottitura spessa in grado di garantire una sensazione confortevole. 102,29 € su Amazon 109,99 € risparmi 7 € Sedia Hbada con braccioli retrattili poco ingombranti, design ad angoli smussati. Comoda ed ergonomica, è regolabile in altezza e può ruotare di 360 gradi. Lo schienale con tessuto a rete traspirante è piacevole e confortevole. L’altezza della seduta è pari a 45-54 cm, mentre le dimensioni complessive (compresa l’altezza regolabile) sono pari a 60 cm x 91-100 cm.

Sedia Hbada con poggiatesta Dotata di poggiatesta regolabile e schienale ergonomico che si adatta alla curva della colonna vertebrale. 148,79 € su Amazon 159,99 € risparmi 11 € Dotata di poggiatesta regolabile, la sedia Hbada è progettata ergonomicamente e vanta uno schienale ergonomico forma di “S” che si adatta alla curva della colonna vertebrale e allevia la schiena. Regolabile in altezza (fatta eccezione per i braccioli), la sedia permette una rotazione del poggiatesta di 30 gradi, ha un cuscino spesso 8 cm per ridurre la pressione dell'anca e permette una inclinazione dello schienale fino a 155 gradi.

Sedia Hbada con braccioli Sedia rivestita in cotone e lino per garantire traspirazione e delicatezza sulla pelle. 119,99 € su Amazon Sedia Hbada con braccioli, senza poggiatesta, rivestita in cotone e lino, tessuti traspiranti delicati sulla pelle. Ha un cuscino in spugna da 7 cm, comodo e traspirante. La base a croce permette la rotazione di 360 gradi. Lo schienale si inclina fino a 120 gradi. Dimensioni complessive: 60 cm x 86-94 cm.