Scrivanie da ufficio: 3 modelli sotto i 150 €

Come acquistare una scrivania per l’ufficio di ottima qualità anche con un budget limitato e senza rinunciare al design: consigli e promozioni online.

È in ufficio, seduti davanti alla scrivania, che moltissimi lavoratori passano diverse ore al giorno per cinque giorni a settimana. Per facilitare il lavoro senza compromettere il benessere e la salute, è fondamentale scegliere una scrivania che sia spaziosa e funzionale, dotata di tutti gli elementi indispensabili per creare una postazione professionale confortevole.

Sono esigenze primarie che devono tuttavia andare incontro a un altro requisito fondamentale, vale a dire l’ottimizzazione dello spazio a disposizione. È un obiettivo spesso difficile da raggiungere, soprattutto se l’ufficio si caratterizza per dimensioni ridotte spazi limitati. Anche il fattore economico svolge un ruolo importante, specialmente se è necessario arredare un nuovo ufficio avendo a disposizione un budget limitato.

Scrivania: cosa non deve mancare

Per garantire una seduta ergonomica e assicurare il massimo comfort, una scrivania deve essere realizzata rispettando gli standard di sicurezza e salute sul lavoro. Il primo aspetto di cui tenere conto è l’altezza, che deve essere pari a 72 centimetri (con variazione fino a 15 centimetri) in caso di scrivanie ad altezza fissa o variare tra i 68 e i 76 centimetri in caso di scrivanie ad altezza regolabile. È fondamentale, inoltre, tenere conto di alcuni standard:

monitor: deve risultare sotto l’asse visivo di chi lo guarda;

tastiera e mouse: devono essere in linea con i gomiti;

ginocchia e gomiti: devono potersi piegare ad angolo retto;

piedi: devono sempre poggiare a terra completamente.

Proposte e consigli

In commercio esistono varie tipologie di scrivanie per l’ufficio, caratterizzate dall’uso di materiali diversi e da un design classico oppure moderno e innovativo. Anche tenendosi al di sotto di una spesa di 150 euro è possibile acquistare prodotti di qualità, reperibili facilmente anche presso gli store online.

Scrivania angolare Woltu Tavolo da lavoro angolare con tre ripiani e ampi spazi disponibili, design lineare e adatto a ogni tipo di arredamento. 99,99 € su Amazon 104,99 € risparmi 5 € La scrivania angolare Woltu è un tavolo da lavoro realizzato in MDF, con superfici levigate, impermeabili e resistenti ai graffi. Sono presenti tre ripiani che offrono spazi ampi per riporre computer, libri e altri oggetti. Le guarnizioni antiscivolo sono pensate per proteggere il pavimento, rendendo la scrivania orientabile a piacimento senza compiere sforzi. Misura complessivamente cm 120 x 100 x 77.

Scrivania angolare Amzdeal Pratica scrivania ad angolo a forma di “L” con ripiano realizzato in legno ad alta densità color noce e solida struttura in acciaio. 104,99 € su Amazon 139,99 € risparmi 35 € Grande scrivania ad angolo con 3 ripiani, a forma di “L”. Postazione di lavoro ideale per l’ufficio e per casa, stabile e robusta. È dotata di ripiano realizzato in legno ad alta densità color noce, antigraffio e impermeabile, e struttura in acciaio con protezioni per il pavimento. Facile da assemblare, misura complessivamente 141 x 105 x 76 cm. Lo stile moderno può adattarsi a diversi tipi di arredamento.

Homfa scrivania con cassetti e ripiani Tre ripiani e tre cassetti rendono la scrivania Homfa una postazione di lavoro funzionale e dotata di ampio spazio di archiviazione. 103,99 € su Amazon La scrivania Homfa si adatta bene a qualsiasi stile di arredamento e permette di posizionare agevolmente sul desktop un monitor, un computer, una stampante e uno scanner, oltre a una lampada e altri oggetti utili. Sono presenti 3 ripiani e 3 cassetti, che offrono ampio spazio di archiviazione. Oltre al ripiano scorrevole per la tastiera, la scrivania è dotata anche di foro sul desktop per far passare i cavi del computer senza ingombro. Misura