Gioielli da manager donna: 5 oggetti da indossare in riunione

La scelta dei gioielli da indossare durante un meeting non dovrebbe essere mai trascurata: consigli e proposte per non sbagliare.

Un gioiello scelto con cura, poco vistoso ma elegante, è in grado di arricchire e personalizzare il look femminile anche in ambito professionale. I gioielli, infatti, hanno il potere di rendere un outfit sempre nuovo e di comunicare qualcosa in più della personalità di chi li indossa, mettendo in evidenza lo stile individuale.

Per una donna manager, in particolare, optare per un look essenziale e sobrio è spesso una scelta obbligata soprattutto in alcune occasioni, come le riunioni di lavoro. Poter arricchire un completo con gli accessori e i gioielli giusti, tuttavia, rappresenta un’occasione da non sottovalutare.

Gioielli da donna: must have sul lavoro

Quali sono i gioielli più adatti per valorizzare il look femminile durante un meeting di lavoro? La strada da seguire per evitare pericolosi errori di stile, inoltre, è sempre quella di dosare sia la quantità di gioielli da indossare sia il design da preferire. Abbinare una collana non troppo vistosa a un paio di orecchini, ad esempio, è sempre una scelta vincente. Via libera anche agli anelli e ai bracciali, purché non siano eccessivamente ingombranti, e all’orologio che può trasformarsi in un vero e proprio gioiello.

Proposte e consigli

Ecco una selezione di cinque gioielli femminili perfetti per una donna manager e adatti a stili di abbigliamento differenti. Anche su Amazon, ad esempio, è possibile acquistare e ricevere direttamente a casa gioielli prodotti dai migliori brand.

Swarovski pendente Further Pendente Further Swarovski in metallo lucido rodiato e pavé di Clear Crystal. È abbinato a una catenina rodiata di 42 cm. 149,50 € su Amazon Elegante e discreto, il pendente Further Swarovski alterna metallo lucido rodiato e pavé di Clear Crystal. Presenta un raffinato profilo a cerchi intrecciati e si presta per qualunque occasione. Moderno e lineare, è abbinato a una catenina rodiata di 42 cm.

Bracciale Fossil in acciaio Realizzato in acciaio inossidabile anallergico con finitura lucida e madreperla bianca. 37,90 € su Amazon Bracciale Fossil in acciaio inossidabile anallergico di colore rose gold con finitura lucida e madreperla di colore bianco. Presenta una chiusura scorrevole.

Orecchini da donna Morellato Orecchini Morellato della collezione Luce, impreziositi da cristalli e dotati di una pratica chiusura a farfalla. 54,90 € su Amazon Orecchini da donna Morellato della collezione LUCE, realizzati in acciaio con cristalli, di lunghezza pari a 0,6 cm. Sono dotati di una pratica chiusura a farfalla e sono corredati da una garanzia certificata 2 anni.

Anello da donna Breil Anello in acciaio inossidabile della collezione Steel Silk di Breil. 38,40 € su Amazon Anello in acciaio inossidabile lucido prodotto da Breil, appartenente alla collezione Steel Silk. Vanta un design originale ed essenziale, privo di pietre e gemme. È adatto a qualunque tipo di look e si presta bene per essere indossato in svariate occasioni.

Orologio gioiello Crystalline Pure Swarovski Elegante e raffinato orologio gioiello Crystalline Pure Swarovski con bracciale di metallo e quadrante con motivo radiale bianco-argento. 149,50 € su Amazon 299,00 € risparmi 150 € Orologio Crystalline Pure Swarovski con bracciale di metallo, quadrante con motivo radiale bianco-argento e cinturino in acciaio. Presenta una cassa di diametro pari a 34 mm, impermeabile fino a 50 metri.