Btp Futura, titolo di Stato per piccoli risparmiatori: emissione e rendimenti

Btp Futura, titolo di Stato per piccoli risparmiatori, seconda emissione: premio fedeltà fino al 3%, quanto si può guadagnare.

Covid e risparmio: i trend in Italia 22 Ottobre 2020 Seconda emissione dall’11 al 13 novembre per Btp Futura, primo titolo di Stato italiano destinato esclusivamente ai (piccoli) risparmiatori individuali (persone fisiche o affini). Questa volta la durata è pari a 8 anni (rispetto ai 10 della prima emissione), con premio fedeltà minimo dell’1% del capitale investito innalzabile ad un massimo del 3% in base all’andamento del PIL.

Come funziona il titolo di Stato

Ha caratteristiche molto simili al BTP Italia (lotto minimo mille euro, premio fedeltà) ma è ancor più concentrato sul mercato retail: con struttura a cedole crescenti, è pensato per chi vuole investire a medio termine perché, pur prevedendo una cedola fissa (inteso come rendimento), prevede un aumento nel tempo del flusso per interessi.

Per certi versi, presenta delle analogie con i tradizionali Buoni fruttiferi postali (Bfp) ma la differenza sostanziale è che si ritira il capitale prima della scadenza non si riceve il valore nominale dell’investimento (il capitale originario) compresi interessi, ma tutto dipende dal valore dell’obbligazione rispetto a quello di emissione. Di contro, i tassi di interesse saranno più elevati in virtù della maggiore rischio. Altre caratteristiche:

Rimborso unico a scadenza.

Tassazione agevolata al 12,5% sui rendimenti ed esenzione in caso di successione sulle cedole e sul premio.

Nessuna commissione di acquisto durante il collocamento.

Collocamento alla pari (100).

Lotto minimo 1.000 euro senza limiti alla domanda.

Rendimenti

Le cedole, pagate a cadenza semestrale, sono calcolate in base a un tasso fisso per i primi 3 anni, che poi aumenterà per i successivi 3 e poi ancora una seconda volta per gli ultimi 2 anni. I tassi cedolari comunicati il 6 novembre, sono:

0,35% (dal 1° al 3° anno)

0,60% (dal 4° al 6° anno)

1% (dal 7° all’8° anno).

La scala dei rendimenti per gli ultimi due step potrà essere rivista (ma solo al rialzo) alla fine del collocamento, che ha luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana). Il codice ISIN “speciale” di questa emissione Btp Futura è IT0005425753.

Acquisto

I risparmiatori possono acquistare i titoli attraverso gli stessi canali utilizzati per il BTP Italia, quindi banche e uffici postali. Per tenere conto delle attuali circostanze e favorire la massima partecipazione dei risparmiatori, sarà possibile utilizzare anche il canale dell’acquisto online, mediante il proprio internet banking, se abilitato alle funzioni di trading online.