Omissioni INPS, sanzioni ridotte per chi si mette in regola

Riforma sanzioni INPS: incentivi alla regolarizzazione volontaria, maggiorazioni per inadempienti, comunicazione rafforzata e controlli a distanza.

Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto-legge 19/2024, convertito nella Legge 56/2024 (in vigore dal 1° settembre) apportano importanti novità in materia di accertamenti e sanzioni contributive, mirate a favorire la regolarizzazione volontaria dei contributi, a semplificare le interazioni con l’INPS e a rafforzare il sistema sanzionatorio per le imprese inadempienti.

A fare il punto è la Circolare attuativa INPS n.90 del 4 ottobre 2024.

Sanzioni per mancati pagamenti INPS: le novità

Contributi INPS, rate e sanzioni meno care 17 Settembre 2024 La revisione del regime sanzionatorio per le omissioni e le evasioni contributive, cambia per le violazioni commesse a partire dal 1° settemre 2024. Si punta a favorire la conformità contributiva e ridurre le sanzioni per chi regolarizza spontaneamente la propria posizione.

Regolarizzazione agevolata: le aziende che spontaneamente regolarizzano omissioni contributive entro 120 giorni dalla scadenza, evitando contestazioni ufficiali, potranno beneficiare di una riduzione della sanzione. Invece della sanzione standard del 4,25% maggiorata di 5,5 punti, si applicherà solo il tasso ufficiale di riferimento. Questo sistema si avvicina al “ravvedimento operoso” e intende incentivare il versamento tempestivo delle somme dovute. Sistema di interscambio con l’INPS: il nuovo sistema, previsto a partire dal 1° settembre 2024, mira a migliorare la comunicazione tra INPS e datori di lavoro, fornendo a quest’ultimi dati rilevanti per valutare e regolarizzare in modo proattivo la propria posizione contributiva. Questo permette di evitare errori e discrepanze, facilitando una risoluzione preventiva delle eventuali irregolarità. Regime sanzionatorio confermato per gli inadempienti: per le aziende che non adempiono entro i termini stabiliti, le sanzioni mantengono il regime attuale, con una maggiorazione di 5,5 punti in caso di omissione e una sanzione fino al 60% dell’importo dovuto in caso di evasione. Inoltre, il mancato pagamento comporta anche l’applicazione di interessi di mora. Controlli remoti e accertamenti INPS: l’INPS potrà condurre verifiche a distanza, avvalendosi di dati raccolti da più fonti senza bisogno di interventi fisici presso le aziende. Questa misura è particolarmente utile per la verifica dei contributi legati a lavoratori in appalto o in distacco e per il riscontro di situazioni di irregolarità in tali contesti.

Le nuove norme semplificano gli adempimenti per i datori di lavoro e introducono un approccio più collaborativo, simile a quello già adottato dall’Agenzia delle Entrate. Al contempo, il sistema resta rigoroso nei confronti di chi non adempie, garantendo misure sanzionatorie severe per le inadempienze. Vediamo in dettaglio.

Incentivi alla regolarizzazione spontanea

Sanzioni tributarie: le nuove regole dal 1° settembre 2024 29 Agosto 2024 Il decreto introduce una sanatoria simile al ravvedimento operoso: le aziende che, entro 120 giorni dalla scadenza, provvedono spontaneamente a sanare omissioni contributive con un unico pagamento evitano la maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento (TUR) sulla sanzione civile. Di conseguenza, la sanzione si calcola unicamente sul TUR, attualmente al 4,25%. La sanzione non potrà comunque superare il 40% dell’importo dovuto.

In caso di evasione, le norme confermano la sanzione civile al 30% (massimo 60%) annuale, ridotta al 4,25% + 5,5 punti se la denuncia è volontaria e entro 12 mesi dal termine di pagamento.

Un’importante novità riguarda i versamenti rateali per le sanatorie relative a evasione contributiva: il tasso di riferimento aumenta di 7,5 punti se il saldo avviene entro 90 giorni dalla denuncia, mentre il regime agevolato in caso di rateizzazione vale solo se la prima rata viene pagata tempestivamente. In caso di ritardi o mancanza di una delle rate, si torna alle sanzioni ordinarie.

Nuovo sistema di comunicazione con l’INPS

Dal 1° settembre 2024, l’INPS attiva un nuovo canale informativo per i datori di lavoro, che potranno accedere a dati fondamentali sulla loro situazione contributiva, utili per la regolarizzazione preventiva e il dialogo con l’ente in caso di errori o discrepanze. Il canale sarà definito dal Consiglio di Amministrazione INPS, previa approvazione del Ministero del Lavoro, e permetterà di intervenire prima che le irregolarità sfocino in contestazioni o sanzioni, accedendo alle sanzioni ridotte in caso di adempimento volontario.

Sanzioni civili per inadempienti

Il decreto conferma le sanzioni civili ordinarie in caso di mancato adempimento contributivo. In presenza di omissione, il TUR viene maggiorato di 5,5 punti; in caso di evasione, la sanzione è del 30% l’anno, con un massimo del 60%. Nel caso in cui il debito non venga completamente saldato entro il tetto massimo di sanzioni civili, scattano gli interessi di mora.

Accertamenti e controlli

Dal 1° settembre 2024, l’INPS può condurre accertamenti a distanza, senza interventi ispettivi in loco, per rilevare irregolarità in materia contributiva, in particolare per i lavoratori in appalto o distacco. Grazie all’accesso a dati di altre amministrazioni pubbliche, l’INPS emetterà avvisi di accertamento via PEC, senza necessità di notifiche fisiche.

Misure semplificate e compliance

Per incoraggiare l’adempimento volontario, il decreto prevede un regime agevolato delle sanzioni in caso di regolarizzazione anticipata e introduce strumenti di dialogo preventivo con l’INPS. È confermato anche il regime di riduzione delle sanzioni in caso di accertamenti d’ufficio, che prevede una diminuzione del 50% se il contribuente regolarizza entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento.