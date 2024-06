Affitti brevi, BDSR online: come fare richiesta di CIN

Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e affitti brevi, online la piattaforma BDSR per la richiesta di CIN: le istruzioni per il rilascio e le scadenze.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto di interoperabilità della BDSR, rendendo disponibile la piattaforma della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e e degli immobili destinati alle locazioni con affitti brevi o utilizzati per finalità turistiche, interoperabile con quelle locali.

La piattaforma nazionale è dunque già online e consente agli enti di integrare le informazioni presenti nelle diverse piattaforme regionali ed ai titolari di alloggi turistici e per le locazioni brevi di ottenere il rilascio del CIN.

Verdiamo tutte le regole e la procedura.

Banca Dati Strutture Ricettive: come funziona la BDSR

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) mira a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale. Le informazioni contenute riguardano ad esempio:

tipologia di alloggio

ubicazione

capacità ricettiva

soggetto che esercita l’attività ricettiva

codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

Durante l’estate 2024, utilizzando la piattaforma, le Regioni e Province autonome dovranno trasmettere alcuni dati minimi necessari per identificare le strutture nella nuova banca dati unificata: le informazioni trasmesse, infatti, consentono di classificarle garantendo la massima trasparenza e la tracciabilità del settore.

Alloggi: come fare richiesta CIN

Dopo l’avvio della sperimentazione in 3 giugno in Puglia e Veneto, è prevista per il 1° settembre l’entrata a regime del sistema su tutto il territorio nazionale.

Tramite la nuova piattaforma online è finalmente attivata anche la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN),disponibile a questo link. La piattaforma permette di operare in veste di:

titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva che vuole ottenere il CIN cittadino che vuole verificare l’esistenza di un CIN per una struttura ricettiva Regioni/Province Autonome e Comuni che vogliono verificare i dati delle strutture sul proprio territorio

Disponibile anche un manuale d’uso per strutture ricettive. In alternativa, si può contattare l’assistenza.

Attivando l’interoperabilità è possibile ottenere il codice identificativo nazionale provvisorio (CIN 1) utilizzato per l’esposizione all’esterno degli edifici e per l’indicazione negli annunci pubblicitari. Al CIN 1 provvisorio seguirà quello definitivo, alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 145/2023 sono infatti applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Avviso di entrata in funzione della banca dati.

Ciascuna struttura ricettiva o immobile dato in locazione breve deve essere identificato dal codice CIN composto da 8 caratteri. Una volta ottenuto, il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Rimangono nel frattempo valide le disposizioni sui codici identificativi eventualmente previsti dalle singole Regioni, Province Autonome e Comuni.