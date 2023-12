Regime forfettario: nuove istruzioni per la rettifica IVA

Partite IVA con tassazione agevolata al 5% per cinque anni: le regole 2024 per la flat tax nel regime forfettario, i requisiti e i vantaggi per avvio attività.

Fattura Elettronica Forfettari Forfettari: strumenti per fatturazione e adempimenti Guida alle risorse online offerte gratuitamente dal Fisco per la permanenza nel regime forfettario adempiendo ad obblighi come la fattura elettronica.

Agenzia delle Entrate Avvisi bonari rateizzabili per le dichiarazioni: calcolo interessi Avvisi bonari per anomalie in dichiarazione sempre rateizzabili: l’Agenzia delle Entrate spiega come calcolare gli interessi, stabilire le rate e saldarle.

Partite IVA Controllo Partita IVA e VIES, verifica online sul sito Agenzia Entrate Controllo numero di Partita IVA, anche VIES o extra-UE: ecco come usare il servizio online dell’Agenzia delle Entrate, e non solo.

Sicurezza Informatica False email di accertamento fiscale: occhio alla truffa L’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti contro l’arrivo di false email di accertamento fiscale: come riconoscerle per non cadere in trappola.