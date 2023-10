Manovra 2024 in Senato: testo senza emendamenti

Manovra 2024 in Commissione Bilancio al Senato il 31 ottobre ed in Aula il 27 novembre: anticipazioni sugli emendamenti al testo del ddl.

Inizia ufficialmente l’iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2024, con il Governo che conferma l’accordo fra partiti di maggioranza per non presentare emendamenti al testo finale della Manovra.

Un’intenzione anticipata dopo l’approvazione in CdM del 16 ottobre e che ha motivato le tante limature al provvedimento prima del suo approdo in Senato.

Manovra in Parlamento senza emendamenti di maggioranza

Nel corse del vertice di maggioranza di lunedì 31 ottobre le forze di maggioranza hanno confermato la volontà di procedere velocemente all’approvazione della Legge di Bilancio, senza presentare emendamenti.

Il Governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza ed opposizione.

Sugli emendamenti i condizionali sono d’obbligo, ma è dunque certa l’intenzione di correre spediti per consentire il dibattito in entrambe le Camere, senza testi blindati da voto di fiducia (come avvenuto negli ultimi anni).

In considerazione dell’impegno preso sembra comunque improbabile che possano passare grosse modifiche, ma è prematuro fare considerazioni di questo tipo.

Il passaggio parlamentare servirà comunque a sviscerare alcuni dei nodi rimasti ed eventualmente a recepire le richieste delle opposizioni.

Il calendario della Manovra 2024

Dopo le comunicazioni del Presidente in programma alle ore 15:00 di martedì 31 ottobre in Senato, la Manovra 2024 viene assegnata alla Commissione Bilancio in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva.

E qui iniziano i lavori sugli emendamenti. In base al calendario, le commissioni che esaminano il testo in sede consultiva devono presentare le relazioni alla Commissione Bilancio entro venerdì 10 novembre.

Non si conoscono ancora i termini per la presentazione degli emendamenti, che saranno decisi dalla Commissione Bilancio. E’ però previsto che la manovra arrivi in Aula al Senato nel pomeriggio di lunedì 27 novembre (termine che in genere slitta se i lavori in commissione si prolungano).

Dopo l’approvazione a Palazzo Madama il testo dovrà essere esaminato dalla Camera con uguale procedura: Commissione Bilancio in sede referente, testo emendato in Aula e approvazione. Se la Camera apporta modifiche si torna in Senato per approvazione definitiva.

I lavori devono concludersi entro fine anno per consentire l’entrata in vigore della Manovra il 1° gennaio 2024.