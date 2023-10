Pignoramenti sprint sui conti correnti in Manovra 2024

Pignoramento sprint sui conti correnti: la Manovra 2024 concede al Fisco la verifica della giacenza sul conto, accesso telematico e ordine diretto di pagamento.

Con la Manovra 2024 potrebbe diventare più facile l’accesso ai conti correnti da parte del Fisco così da velocizzare il pignoramento presso terzi con una procedura sprint.

L’agente della riscossione, se saranno confermate le anticipazioni della bozza del ddl di bilancio, potrà accedere direttamente, in via telematica, alle informazioni sulla giacenza del conto e poi inviare un avviso di pagamento senza più richiesta alla banca per verificare l’eventuale disponibilità di crediti da pignorare.

Vediamo come dovrebbe funzionare.

Pignoramenti sprint sui conti dal 2024: cosa significa

Il presupposto per far scattare la procedura è un atto di pignoramento presso terzi. Non è necessario che sia in corso un procedimento giudiziale. La misura riguarda le normali procedure che si attivano, per esempio, a fronte del mancato pagamento di un debito iscritto a ruolo e della successiva attivazione della procedura di pignoramento presso terzi.

In questo caso, prima di procedere con l’atto di pignoramento, il Fisco può verificare se sul conto c’è disponibilità. Non deve più chiederlo alla banca: può farlo accedendo direttamente all’archivio dei rapporti finanziari.

Come funziona il pignoramento diretto

Nel caso in cui accerti l’esistenza di somme pignorabili sul conto corrente, può procedere direttamente con l’ordine di pagamento, rendendo in pratica esecutivo il pignoramento. La notifica va inviata anche al debitore, entro 30 giorni dalla notifica al soggetto terzo.

A tutela del debitore, se l’importo del pignoramento è inferiore a mille euro non scatta il pignoramento telematico.

La procedura andrà definita con apposito decreto attuativo del ministero dell’Economia, dopo una consultazione con ABI (Associazione Banche Italiane), Poste, Associazione Italiana Prestatori dei Servizi di Pagamento e Garante Privacy, relativa alle procedure per l’accesso alle informazioni.

Stop compensazioni sopra 100mila euro

Sempre in chiave anti-evasione, in Manovra 2024 c’è anche uno stop alla compensazione per i contribuenti con debiti erariali superiori ai 100mila euro iscritti a ruolo. A fronte di cartelle relative a tasse non pagate oppure accertamenti esecutivi, sopra tale soglia non sarà possibile effettuare compensazioni.

Tempi di entrata in vigore

Queste misure sono previste dal ddl bilancio, di cui per ora si conoscono solo le bozze. La Legge di Bilancio deve ancora iniziare l’iter di approvazione parlamentare.

Quando sarà noto il testo bollinato ci saranno maggiori certezze sui dettagli delle norme approvate dal Governo il 16 ottobre scorso. Sulle quali interverrà poi il dibattito parlamentare, che quest’anno inizia in Senato.

La manovra, come di consueto,, dovrà essere approvata per l’entrata in vigore entro il primo gennaio 2024.