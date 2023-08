Riforma Fiscale: tutte le novità approvate in Senato

Niente sanzioni per imprese in adempimento collaborativo, rimborsi veloci per contribuenti affidabili, niente pignoramento del conto: novità in Riforma Fiscale.

Riforma fiscale al rush finale: sono terminati i lavori della Commissione Finanze del Senato, il testo è atteso ora nell’aula di Palazzo Madama in settimana per poi tornare alla Camera per l’approvazione definitiva. Il via libera prima della pausa estiva è quindi a portata di mano.

In Commissione al Senato sono state apportate modifiche per le imprese (niente sanzioni in caso di adempimento collaborativo) ed i contribuenti (regimi premiali, riduzione tempi di rimborso crediti fiscali), stralciata l’ipotesi di pignoramento automatico del conto e previsti nuovi metodi di pagamento per versare le tasse.

Vediamo tutto.

Riforma fiscale: ultime novità per le imprese

Vengono escluse le sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle di dichiarazione infedele, per le imprese aderenti al regime dell’adempimento collaborativo e che hanno tenuto comportamenti cooperativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali. L’adempimento, regolato dal decreto legislativo 128/2015, prevede infatti un’interlocuzione costante tra Fisco e contribuente per valutare situazioni suscettibili di rischi fiscali.

Vengono anche escluse sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente e in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati.

Fanno eccezione le eventuali condotte fraudolente.

Per questi contribuenti vengono ridotti di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Altre modifiche alla delega fiscale

Altre novità che riguardano la generalità dei contribuenti:

rimborso fiscale veloce per contribuenti con più di affidabilità (misurata anche attraverso gli ISA);

veloce per contribuenti con più di affidabilità (misurata anche attraverso gli ISA); pagamento tasse anche via RID (addebito su conto) e mezzi elettronici;

anche via RID (addebito su conto) e mezzi elettronici; accertamento fiscale con 60 giorni per formulare osservazioni sulla proposta del Fisco;

con 60 giorni per formulare osservazioni sulla proposta del Fisco; pignoramento conto senza automatismi ma con informatizzazione e cooperazione applicativa fin dalla dichiarazione stragiudiziale (restano ferme le tutele per il debitore);

senza automatismi ma con informatizzazione e cooperazione applicativa fin dalla dichiarazione stragiudiziale (restano ferme le tutele per il debitore); adempimento collaborativo per chi trasferisce la residenza in Italia o la mantengono all’estero ma possiede in Italia, anche per interposta persona o tramite trust, un reddito complessivo pari o superiore a un milione di euro;

per chi trasferisce la residenza in Italia o la mantengono all’estero ma possiede in Italia, anche per interposta persona o tramite trust, un reddito complessivo pari o superiore a un milione di euro; sanzioni e interessi non applicabili per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati di contribuenti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione per importi pari e fino alla concorrenza del debito di imposta.

Dopo il voto in Aula al Senato a queste modiche, il testo dovrà tornare in terza lettura alla Camera per incassarne il disco verde. Ricordiamo che la Riforma fiscale è una legge delega, quindi dopo l’approvazione definitiva del Parlamento saranno necessari i decreti attuativi del Governo da adottare entro due anni dall’entrata in vigore.