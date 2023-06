Riforma Fiscale in Aula il 10 Luglio: tutte le novità

Novità nella Riforma Fiscale, che il 10 luglio approda in Aula alla Camera: tassa piatta sulle tredicesime, IMU precompilata, acconti e saldi IRPEF a rate.

La delega di riforma fiscale arriva in Aula alla Camera il 10 luglio: in Commissione alla Camera è stata approvata un’imposta agevolata sulla tredicesima e sugli straordinari oltre una certa soglia, l’impegno per l’IMU precompilata, una diversa modulazione di acconti e saldi IRPEF e il superamento del superbollo auto. Stralciata la flat tax ai dipendenti.

L’obiettivo del Governo resta quello di approvare in tempi brevi per riuscire ad emettere entro gennaio i primi decreti legislativi attuativi.

Le novità della Delega Fiscale

Riforma Fiscale: flat tax dipendenti al restyling 21 Giugno 2023 Per quanto riguarda le tredicesime, l’emendamento approvato mette in stand by la precedente ipotesi, contenuta nel disegno di legge delega, di una flat tax sul reddito incrementale dei dipendenti. In luogo di questa disposizione, che comunque resta da valutare in via prospettica, viene prevista un’altra forma di flat tax, tassa piatta, sulle tredicesima e sugli aumenti che superino una certa cifra.

Diverse le misure sul versamento delle tasse: il bollettino IMU precompilato, che eviterebbe al cittadino il calcolo dell’imposta municipale propria, una rateazione degli acconti e dei saldi IRPEF, eventualmente accompagnata da una riduzione delle ritenute d’acconto.

Ci sono anche incentivi fiscali per le imprese che effettuano assunzioni: una riduzione dell’IRES per due anni, e una sorta di superammortamento.

Infine, è stato approvato l’emendamento che valuta l’eventuale e progressivo addio al superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata, ma senza maggiori oneri per i conti pubblici.