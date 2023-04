Chat GPT: le modifiche entro aprile per tornare online

ChatGPT: il Garante Privacy elenca ad Open AI gli adempimenti per tornare online in Italia dal 30 aprile con la chatbot di intelligenza artificiale.

Entro fine aprile, ChatGPT deve fornire elementi che chiariscano la policy sul trattamento dei dati, anche attraverso una campagna comunicativa: il Garante Privacy ha chiesto alla società che gestisce la chatbot di intelligenza artificiale (Open AI) una serie di adempimenti per porre fine alle limitazioni che hanno portato il portale a sospendere la fruizione del servizio in Italia, a scopo precauzionale.

I rilievi formulati dal Garante riguardano l’informativa sul trattamento dei dati e il loro utilizzo per addestrare l’intelligenza artificiale. Ci sono stati una serie di incontri con Open AI, al termine dei quali l’11 aprile il Garante ha indicato gli adempimenti da mettere in pratica per tornare online dopo il 30 aprile.

Ecco quelli fondamentali.

Pubblicare sul sito web un’ informativa (fornita prima della registrazione e al primo accesso dopo il 30 aprile per quelli già registrati) che spieghi agli interessati (anche diversi dagli utenti del servizio ChatGPT, i cui dati sono stati raccolti e trattati ai fini dell’addestramento degli algoritmi), le modalità del trattamento, la logica alla base del trattamento necessario al funzionamento del servizio in tutte le diverse declinazioni, i diritti in qualità di interessati e ogni altra informazione prevista dal Regolamento.

Permettere di esercitare il diritto di opposizione rispetto ai trattamenti svolti dalla società ai fini dell'addestramento degli algoritmi e dell'erogazione del servizio.

Permettere la richiesta di correzione di eventuali dati personali che li riguardano, trattati in maniera inesatta nella generazione dei contenuti; qualora ciò risulti impossibile allo stato della tecnica, dovrà essere permessa la cancellazione dei propri dati personali.

Modificare la base giuridica del trattamento dei dati personali degli utenti ai fini dell'addestramento algoritmico, che deve essere basata esclusivamente sul consenso o sul legittimo interesse in relazione alle valutazioni di competenza della società in una logica di accountability: in questo secondo caso (legittimo interesse), mettere online uno strumento facilmente accessibile che consenta di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per l'addestramento degli algoritmi.

Prevedere un divieto per minori: entro il 31 maggio, o al più tardi entro il 30 settembre, deve essere previsto anche un piano per adottare strumenti di age verification che escludano i minorenni in assenza di un'espressa manifestazione di volontà dei genitori.

Promuovere entro il 15 maggio una campagna di informazione di natura non promozionale, su tutti i principali mezzi di comunicazione di massa italiani (radio, televisione, giornali e Internet) sulla raccolta dei dati personali ai fini dell'addestramento degli algoritmi, dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet della società di un'apposita informativa di dettaglio e della messa a disposizione, sempre sul sito internet della società, di uno strumento attraverso il quale tutti gli interessati potranno chiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali.