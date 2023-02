IMU 2023, coefficienti per fabbricati commerciali D

IMU 2023 per i fabbricati commerciali di classe “D”: regole ordinarie di tassazione se si chiede l'attribuzione con i nuovi coefficienti.

Pronti i coefficienti IMU 2023 per i fabbricati del gruppo catastale di classe D (immobili industriali e commerciali, come capannoni, impianti fotovoltaici e centri commerciali).

Con la richiesta di attribuzione della rendita, anche per questi immobili si applicano poi le regole ordinarie di calcolo della base imponibile per pagare l’imposta.

IMU: come trovare e calcolare la rendita catastale 30 Gennaio 2023 I nuovi coefficienti per il calcolo IMU sono stati approvati con decreto MEF del 13 febbraio e sostituiscono il precedente metodo di calcolo per determinare le imposte. Con l’approvazione dei nuovi coefficienti, anche per i fabbricati de gruppo D si potranno applicare le modalità ordinarie di calcolo IMU. I nuovi coefficienti valgono anche ai fini IMPI (imposta immobiliare sulle piattaforme marine).

Tabella IMU e IMPI 2023