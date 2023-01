Pagamenti digitali: taglio commissioni POS entro aprile

Manovra: accordo entro aprile per tagliare le commissioni sulle transazioni fino a 30 euro, altrimenti scatterà un prelievo sui gestori di servizi e carte.

O si trova un accordo per il taglio dei costi del POS sulle transazioni sotto i 30 euro oppure i prestatori dei servizi di pagamento e i gestori dei circuiti dovranno pagare una tassa straordinaria sugli introiti che derivano da queste operazioni: è una delle novità inserite nella Legge di Bilancio 2023, relativa a uno dei capitoli più caldi della Manovra, quello delle sanzioni per negozianti e professionisti che rifiutano le transazioni digitali.

Taglio costi POS: nuove regole 2023

POS: le sanzioni restano ma bonus e costi in calo per gli esercenti 20 Dicembre 2022 In base alla legislazione attuale (dl 36/2022), gli esercenti che non accettano pagamenti digitali rischiano una sanzione di 30 euro a cui si aggiunge il 4% del costo della transazione. Nella prima versione della Finanziaria era previsto l’esonero dalla multa per acquisti fino a 60 euro ma, a seguito del dibattito e dei rilievi UE, alla fine l’esenzione è stata tralciata e dunque restano le sanzioni.

Sono però state previste nuove regole per arrivare, in tempi relativamente veloci, al taglio delle commissioni. La novità sta nei commi da 385 a 388 della legge n. 197/2022.

Cosa prevede la Manovra

In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio, viene istituito un tavolo permanente fra le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con POS (come i commercianti) e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento (come le società che emettono le carte di credito o forniscono servizi di pagamento digitale), per arrivare a un accordo su termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in modo da garantire livelli di costi equi, trasparenti, e proporzionati al valore delle singole transazioni.

Il tavolo va formato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Manovra, dunque entro i primi di marzo.

Costi ridotti per pagamenti fino a 30 euro

La legge richiede oggi che l’esercente accetti almeno una carta di credito (di un qualunque circuito) e una carta di debito (come il bancomat). Il problema è che però, sugli acquisti di basso importo, il pagamento digitale può comportare elevati oneri per i commercianti. Le alternative più economiche ci sono, come le mobile app e i POS virtuali, ma chi sceglie il POS fisico sostiene costi fissi e accessori non banali.

Le associazioni coinvolte sono chiamate a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente non superiori a 400mila euro.

L’alternativa allo sconto è il prelievo forzoso

Se non raggiungerà un accordo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Manovra (inizio aprile) oppure se l’accordo verrà raggiunto ma non applicato, scatterà un contributo straordinario, a carico prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, pari al 50% degli utili che derivano dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori a 30 euro (o a un diverso limite eventualmente deciso, sulla base di criteri di proporzionalità). Questo contributo straordinario sarebbe dovuto per il solo 2023.

Per l’accertamento del contributo dovuto, il Fisco potrà procedere anche tramite accertamento d’ufficio. Su questo contributo, ai fini dell’accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

I proventi saranno destinati a un apposito fondo, con l’obiettivo di contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi non superiori a 400mila euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.