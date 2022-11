Stretta sulle nuove Partite IVA extra-UE

La Manovra economica 2023 prevede l’introduzione di una garanzia fideiussoria per stranieri extra-UE che aprono la Partita IVA in Italia: come funziona.

Gli stranieri extra-UE che aprono la Partita IVA in Italia saranno tenuti a presentare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nel caso in cui le verifiche in merito alla potenziale solvibilità abbiano dato esito negativo.

Questo è quanto prevede la Manovra finanziaria per il prossimo anno approvata dal Consiglio dei Ministri, che introduce un nuovo obbligo per porre un freno alla pratica dell’attivazione di attività “apri e chiudi” intestate a soggetti stranieri, talvolta irrintracciabili o nullatenenti.

Legge di Bilancio 2023: tutte le misure approvate 22 Novembre 2022 Secondo quanto stabilito dal Ddl sulla Legge di Bilancio 2023, scatterà la chiusura d’ufficio della partita IVA nel caso in cui l’istruttoria non dia esito positivo.

I controlli specifici saranno effettuati nei confronti delle nuove partite IVA aperte da persone fisiche aventi cittadinanza in uno Stato estero non appartenente alla UE oppure da soggetti diversi dalle persone fisiche residenti in uno Stato extra-UE.

In caso di esito negativo dell’istruttoria, sarà richiesta una fideiussione di 10-20mila euro. La riapertura potrà avvenire soltanto dopo la presentazione della garanzia richiesta.

La decisione del Governo arriva al fine di contrastare l’evasione fiscale e frenare la concorrenza sleale, come aveva annunciato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso agosto, in relazione non soltanto al fenomeno dell’abusivismo e della concorrenza sleale nel commercio, nel turismo, nei servizi, nella manifattura.

Non permetteremo più il gioco dell’apri e chiudi fatto soprattutto dagli extra-comunitari, quello di aziende che non pagano un euro di tasse, agiscono nell’illegalità e poi chiudono i battenti prima che lo Stato si accorga di loro, per riaprire magari con altro nome.

Obiettivo del giro di vite è quello di smascherare le attività fasulle intestate a soggetti irrintracciabili o nullatenenti che aprono partita IVA senza versare contributi e imposte.