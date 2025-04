Bonus Natale: le istruzioni per il recupero fiscale in Dichiarazione dei Redditi

Come compilare il Modello 730 o Redditi in relazione al Bonus Natale: il dipendente che non lo ha ricevuto lo può recuperare in dichiarazione dei redditi.

I dipendenti con i requisiti di legge che non hanno richiesto il Bonus Natale al datore di lavoro o non hanno sostituto d’imposta, possono recuperare la somma una tantum in dichiarazione dei redditi, chi invece lo ha percepito lo scorso dicembre deve inserirlo nel 730/2025 o nel modello Redditi PF 2025. In entrambi i casi, bisogna fare riferimento ai dati della Certificazione Unica 2025.

Le istruzioni caso per caso sono contenute nella nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito web dell’AdE dedicato ai dedicate ai Modelli dichiarativi.

Come si recupera il Bonus Natale nel 730 o Redditi PF

Dichiarazione 2025 precompilata: come cambiano i controlli 27 Marzo 2025 Il Bonus Natale (o Tredicesima) è regolato dall’articolo 2 bis del DL 113/2024. Spetta ai dipendenti con reddito fino a 28mila euro (esclusa la prima casa) e un figlio a carico. Si tratta di una somma una tantum pari a 100 euro esentasse, in via ordinaria pagata dal datore di lavoro lo scorso dicembre assieme alla tredicesima, su richiesta dei lavoratori che ne avevano diritto.

Ne hanno ancora diritto anche quelli che non lo hanno richiesto al datore di lavoro a fine 2024 oppure che non hanno un sostituto d’imposta come ad esempio i lavoratori domestici.

In questo caso, lo possono ottenere direttamente in dichiarazione dei redditi: l’indennità sarà rideterminata nel saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Come si inserisce il Bonus Natale in dichiarazione dei redditi

Certificazione Unica 2025: come scaricarla online 17 Marzo 2025 I lavoratori che non hanno ancora fruito del Bonus Natale pur spettante, devono compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o RC14 del modello Redditi 2025 PF inserendo gli elementi contenuti nei punti 721 e 726 della CU 2025 (oppure nelle annotazioni della CU stessa).

Se il datore di lavoro non ha versato il Bonus, il contribuente trova uno specifico avviso nel foglio informativo della precompilata e deve inserire i dati come sopra riportato.

Questi stessi righi vanno compilati anche da coloro che hanno ricevuto il Bonus Natale: la dichiarazione precompilata riporta già i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025.

Nel caso del sostituto d’imposta che ha versato un bonus non spettante, oppure in misura superiore al dovuto, nel rigo C14 del modello 730/2025 o RC14 del modello Redditi 2025 PF va barrata la colonna 7, “Restituzione Bonus per assenza requisiti“.