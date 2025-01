Bonus Pubblicità, domande 2025 al via: modello e istruzioni

Bonus Pubblicità: aperta la finestra per presentare la dichiarazione sugli investimenti pubblicitari 2024 e ammessi al credito d'imposta del 75%.

Le imprese che hanno prenotato il Bonus Pubblicità 2025 possono presentare la Comunicazione sugli investimenti effettuati. I termini per l’invio sono aperti dal 9 gennaio e fino al prossimo 10 febbraio (la scadenza originaria sarebbe domenica 9, che però è festivo).

Come funziona il Bonus Pubblicità

Il bonus consiste in un credito d’imposta del 75% sugli investimenti di advertising sulla stampa quotidiana e periodica incrementali rispetto all’anno precedente. La normativa di riferimento è l’articolo 57-bis del decreto legislativo n. 50/2017. E’ necessario che la somma spesa in campagne pubblicitarie sia superiore di almeno l’1% rispetto a quella dell’anno precedente.

Sugli investimenti 2024 le imprese avevano prenotato l’incentivo attraverso la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, dal primo al 31 marzo dell’anno scorso. E ora devono attestare di averli effettivamente realizzati attraverso “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Come si presenta la dichiarazione sostitutiva

L’adempimento va effettuato in via telematica, utilizzando lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). Si utilizza l’apposito modello e le relative istruzioni.

Ricordiamo che l’ammontare del credito d’imposta destinato a ciascun richiedente è stabilito annualmente con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Spetta a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali.