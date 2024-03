Certificazione Unica professionale autonomi entro il 31 ottobre

Certificazione Unica autonomi entro il 31 ottobre, sostituti d'imposta invitati ad anticipare al 18 marzo per la precompilazione del Modello Redditi PF.

Arrivano gli attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla Certificazione Unica 2024 dei lavoratori autonomi per i redditi professionali, che in via transitoria per quest’anno è fissata al 31 ottobre nonostante l’esordio della dichiarazione Precompilata per le Partite IVA.

Parliamo delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).

A regime, dal prossimo anno, questa importante novità fiscale determinerà invece un nuovo calendario di invio per i sostituti d’imposta, uniformandosi al termine di invio della CU per dipendenti e pensionati. Dal 2025, dunque, scadenza per tutti al 16 marzo per tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante 730 o modello Redditi PF (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Precompilata Partite IVA con modello Redditi PF

In linea generale, le CU sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo ma, se riguardano somme unicamente dichiarabili con modello Redditi, il termine slitta al 31 ottobre.

La riforma fiscale ha però introdotto a partire da quest’anno la precompilata anche per le Partite IVA (persone diverse da dipendenti e pensionati, come previsto in via sperimentale dall’articolo 19 del Dlgs n. 1/2024) e questo modificherà anche il calendario relativo all’invio della Certificazione Unica. Ma a partire dal 2025.

CU 2024 redditi autonomi entro il 31 ottobre

Per questo primo anno di applicazione della dichiarazione precompilata per le persone fisiche anche a partita IVA, il criterio sarà il seguente:

CU trasmesse entro il 18 marzo 2024 (il termine ordinario sarebbe il 16 ma cade di sabato) – saranno utilizzate per elaborare il modello Redditi PF precompilato.

(il termine ordinario sarebbe il 16 ma cade di sabato) – saranno utilizzate per elaborare il modello Redditi PF precompilato. CU trasmesse entro il 31 ottobre 2024 – il contribuente dovrà inserire alcuni dati modificando la dichiarazione precompilata ma il Fisco fornirà comunque le informazioni nel prospetto riepilogativo o tramite appositi avvisi nell’applicativo web.

Dal 2025 invio CU sempre entro il 16 marzo

Quindi, per riassumere, i sostituti d'imposta hanno tempo fino al 31 ottobre 2024 per l'invio della CU relativa ai redditi professionali degli autonomi, anche se l'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle novità sopra esposte, li invita ad attivarsi entro il 18 marzo in modo da agevolare gli adempimenti dichiarativi.

Dal 2025, la precompilata per le Partite IVA va a regime e il termine per la trasmissione della Certificazione Unica sarà quindi il 16 marzo.

Redditi a tassazione separata entro ottobre

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi Persone Fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (ad esempio, gli arretrati e il TFR).

Le indicazioni sono contenute nella Risoluzione 13/E del’Agenzia delle Entrate.