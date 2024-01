Concordato preventivo biennale con platea estesa

Verso correttivi al concordato preventivo biennale: niente punteggi minimi, più tempo per aderire e margine di flessibilità sulla proposta del Fisco.

Niente voto minimo di affidabilità fiscale e allentamento delle tempistiche di adesione: sono le principali proposte elaborate in commissione Finanze al Senato sul concordato preventivo biennale, attuativo della delega di Riforma fiscale.

C’è anche l’ipotesi di introdurre una forbice di flessibilità del 10% sull’imponibile in base al quale viene stipulato l’accordo con il Fisco.

Concordato preventivo biennale: regole di base

Concordato preventivo per autonomi e Partite IVA: cosa prevede la Riforma Fiscale 7 Novembre 2023 Il concordato biennale si fonda su un accordo tra Fisco e contribuente, cui è l’Amministrazione finanziaria fissa un imponibile presuntivo per il successivo biennio, determinando e “bloccando” il relativo carico fiscale per due anni.

L’accordo riguarda esclusivamente l’IRPEF, mentre l’IVA si continua a versare secondo le regole ordinarie. E’ sempre l’Agenzia delle Entrate a fare la proposta al contribuente, il quale può decidere se accettare o meno.

Se risponde positivamente, viene fissato per due anni un imponibile su cui applicare la tassazione: se poi il contribuente guadagna di più, avrà un vantaggio fiscale, mentre viceversa pagherà più tasse. Al termine del periodo, viene formulata una nuova ipotesi di concordato.

Il concordato può riguardare anche le Partite IVA in regime forfettario; è comunque necessario in tutti i casi aver presentato regolarmente le ultime tre dichiarazioni dei redditi e non avere condanne per reati fiscali commessi negli ultimi tre periodi di imposta.

Platea da estendere a tutte le Partite IVA

L’attuale formulazione del decreto attuativo della delega fiscale prevede che il concordato possa riguardare solo le Partite IVA che hanno un indice di affidabilità fiscale (ISA) non inferiore a 8. Questo è uno dei vincoli che la Commissione del Senato propone di eliminare, aprendo il concordato preventivo a tutte le partite IVA.

Tempistiche meno stringenti per decidere

La seconda modifica riguarda le tempistiche: in via ordinaria, il contribuente deve decidere se aderire o meno entro la fine giugno. Nel 2024, primo anno di applicazione, la scadenza slitta al 31 luglio.

Ma i tempi sono tali per cui il contribuente potrebbe avere pochi giorni di tempo per decidere: deve inviare al Fisco i dati utili per elaborare la proposta entro il 21 luglio, e ricevere poi l’ipotesi di concordato entro un massimo di cinque giorni.

Chi esegue gli adempimenti all’ultimo momento potrebbe dovere decidere se aderire o meno fra il 26 e il 31 luglio.

I commercialisti hanno avanzato diverse perplessità su questo calendario, proponendo il 15 ottobre come termine per l’adesione, bisogna vedere esattamente quale sarà la proposta del Parlamento.

Forbice 10% sull’imponibile concordato

Sulla flessibilità per l’imponibile da concordare l’idea è di introdurre un margine di flessibilità, per evitare che il concordato si trasformi in una sorta di minimum taxi decisa dall’Agenzia.

Le modifiche chieste dal Parlamento saranno ufficiali dopo il voto finale sul testo del decreto, atteso entro il 12 gennaio.