Adempimento collaborativo in CdM: al via la nuova compliance fiscale

Riforma Fiscale, Cooperative Compliance in CdM: evita sanzioni chi aderisce all'adempimento collaborativo con mappatura preventiva e comunicazioni rischi.

Potenziamento del regime fiscale dell’adempimento collaborativo per le imprese: lo prevede lo schema di decreto legislativo atteso nel Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre, con le disposizioni attuative della cooperative compliance prevista dalla Legge Delega di riforma fiscale.

L’obiettivo è quello di garantire un maggior controllo a monte per prevenire rischi fiscali a valle, così da evitare perdite di gettito difficili da recuperare. Il vantaggio per le aziende che aderiscono a questa formula di adempimento spontaneo è quella di scongiurare sanzioni.

Vediamo come funziona il rafforzamento dello strumento, già previsto ma da oggi in poi più appetibile.

Rilevazione rischi fiscali e conformità

In base a quanto previsto dalla Legge 111/2023 (articolo 17), il contribuente che aderisce al regime deve dotarsi un un sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale in relazione ai processi aziendali, così da garantirne la mappatura ed assicurare la conformità ai principi contabili.

Il sistema dovrà pertanto essere certificato da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Dopo l’approvazione preliminare dello schema di Dlgs (recante “Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111”), con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno poi fornite le linee guida attuative per predisporre la check list e per il suo aggiornamento.

Azzeramento sanzioni per chi aderisce al sistema

Mentre oggi l’attuale regime attuale di adempimento collaborativo prevede sanzioni ridotte della metà (e comunque entro il minimo edittale), con le modifiche del dlgs di attuazione di riforma fiscale è prevista la riduzione fino all’esclusione dalle sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e comunica i rischi fiscali all’Agenzia delle Entrate, in modo tempestivo ed esauriente ed entro i termini di legge.

Questo, sempre che il suo comportamento corrisponda a quello rappresentato in occasione della comunicazione.

L’unica esclusione dal beneficio si configura nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da «condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente».

Le sanzioni sono comunque dimezzate e non superiori al minimo se il contribuente adotta una condotta riconducibile a «un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi».

In ultima analisi, si prevede un’anticipazione delle forme di controllo fiscale volte ad una valutazione preventiva del rischio. Il tutto, con adesione volontaria del contribuente in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi.