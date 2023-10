Adempimenti fiscali: 730 per tutti e tasse entro dicembre

Dlgs fiscale, 730 per tutti e pagamento tasse e IRPEF anche su F24 e PAgoPA o a rate fino a dicembre: ecco la riforma degli adempimenti dichiarativi.

Il Fisco italiano punta al 730 per tutti i contribuenti, anche per quei redditi che oggi impongono il ricorso al Modello Unico PF: è una delle indiscrezioni di stampa emerse in attesa del Consiglio dei Ministri di oggi 23 ottobre, tra le tante che saranno approvate in materia fiscale.

Si tratta del decreto legislativo sugli adempimenti dichiarativi annunciato nei giorni scorsi dal Viceministro Maurizio Leo, in attuazione della delega fiscale, che mira nel tempi ad una revisione del reddito imponibile delle persone fisiche.

Dichiarazioni: Modello 730 per tutti in versione semplificata

Riforma Fiscale: il Governo riscrive il calendario scadenze 20 Ottobre 2023 In base alle anticipazioni, che avranno conferma dopo il CdM in programma oggi alle 15.30, per ciascun anno d’imposta si dovrebbero poter includere differenti tipologie di reddito nel nuovo modello 730 semplificato. Una novità che aprirebbe le porte della Dichiarazione Precompilata ad una più vasta platea di contribuenti.

Dipendenti e pensionati, fin da inizio anno, potranno già visionare in modo analitico le informazioni precompilate.

Nel tempo, è prevista una progressiva estensione del 730 precompilato, via via che diventa possibile attingere ad informazioni che ne consentono la predisposizione.

A tendere, l’adempimento dichiarativo in modalità semplificata potrà essere assolto anche dai titolari di redditi diversi di natura finanziaria o per investimenti all’estero.

Tasse: IRPEF subito o rateizzata fino a dicembre

Intanto, una delle novità attese già dal 2024 è la decadenza dell’obbligo di indicare la volontà di avvalersi della rateazione delle imposte derivanti dal 730. In pratica, dal 2024 anche i contribuenti con sostituto di imposta – ad esempio i dipendenti che in genere pagano le tasse derivanti dal 730 con trattenute a rate in busta paga – potranno effettuare il pagamento diretto dell’IRPEF dovuta tramite F24 entro il 30 giugno. Per i versamenti, si potrà utilizzare anche la piattaforma PagoPa.

Resta possibile anche la rateazione, spalmata su un periodo più lungo, pari ad una ulteriore mensilità a dicembre. Per quanto riguarda le scadenze, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 del mese per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

E’ un po’ l’analogo discorso per i rimborsi da 730: invece che ottenerli tramite la busta paga, si possono avere con accredito diretto dall’Agenzia delle Entrate.

NB: si tratta per il momento di una serie di indiscrezioni e anticipazioni che troveranno ordine una volta terminato il Consiglio dei Ministri e pubblicato il relativo comunicato di approvazione con i provvedimenti principali.