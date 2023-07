Pagamenti e adempimenti sospesi ad agosto: calendario 2023

Il Fisco va in ferie il 1° agosto: versamenti e adempimenti sospesi fino al 21 del mese e fino al 4 settembre per avvisi bonari a altre richieste.

Come ogni anno, nel mese di agosto sono sospesi i termini relativi a versamenti e adempimenti fiscali. Ci sono però una serie di eccezioni, per esempio quelle relative alle procedure di rimborso IVA. E regole precise relative alla ripresa dei termini.

Come funziona la pausa estiva del Fisco

L”articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006, modificato dall’articolo 3-quater del dl 16/2012, dispone la sospensione delle attività fiscali per adempimenti e versamenti d’imposta con scadenza ricadente nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Lo slittamento trova applicazione anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997);

La pausa estiva del Fisco non riguarda invece le somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità.

Sospensione fiscale di agosto 2023

In base all’articolo 37, comma 11-bis, del decreto 223/2006, il periodo nel quale sono sospesi versamenti e adempimenti fiscali va dunque dal 1° al 21 agosto (sarebbe il 20 ma cade di domenica).

Significa che tutte le scadenze comprese in questo intervallo di tempo sono automaticamente prorogate al 21 agosto. E non scattano eventuali interessi (per esempio, nel caso in cui il contribuente stia pagamento a rate).

E’ invece più lungo, dal 1° agosto al 4 settembre, il periodo in cui sono sospesi in termini per rispondere a eventuali richieste di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ad esempio: inviti a comparire, o a trasmettere informazioni rielvanti, nell’ambito di accertamenti, o richiesti di atti depositati.

Fanno eccezione le richieste effettuate nell’ambito dei “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), e le procedure di rimborso dell’IVA.

Il riferimento è sempre l’articolo 37, del decreto 223/2006, in base al quale «i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal primo agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonche’ delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

Infine, sono sospesi sempre dal 1° agosto al 4 settembre, i termini di versamento e richieste documentali relativi agli avvisi bonari e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.