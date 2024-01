Certificazione Unica: come scaricarla dal sito delle Entrate

La Certificazione Unica 2023 è disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate: ecco come consultarla, anche per compilare il 730.

La Certificazione Unica è utile per il calcolo dei requisiti ai fini ISEE ed indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dal momento che contiene i dati da indicare nel 730 o nel Modello Redditi per le persone fisiche.

Ma cosa fare se il lavoratore dipendente ha smarrito la CU o se il datore di lavoro non ha provveduto a inviarla?

Certificazione Unica: come scaricarla online

La Certificazione Unica è sempre a disposizione online sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che si occupa di archiviare tutte le CU, anche degli anni precedenti e anche nel caso in cui siano emesse dall’INPS.

Dunque, è possibile scaricare anche la CU 2023 con i redditi 2022. Per redditi da lavoro e redditi da pensione.

Per recuperare la Certificazione Unica dal sito dell’Agenzia delle Entrate è sufficiente eseguire pochi e semplici passaggi, accedendo all’area riservata con SPID, CNS o CIE.

Una volta eseguito l’accesso, è possibile consultare la lista dei servizi proposti: nella sezione “Consultazioni e ricerca” è presente il “Cassetto fiscale personale”. Gli step successivi sono i seguenti:

cliccare sulle “Dichiarazioni fiscali”;

selezionare “Certificazione unica”;

consultare la CU di interesse tra tutte le voci proposte riferite agli ultimi quattro anni.

Per chi ha la necessità di consultare la Certificazione Unica INPS, è possibile accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al Servizio “Certificazione unica (Cittadino)” anche sul portale dell’Istituto. Utilizzando l’App Mobile, invece, è possibile utilizzare il servizio “Certificazione Unica”.

NB: per i dipendenti pubblici, la Certificazione Unica si scarica dalla piattaforma noiPA.

Certificazione Unica: novità del Modello CU

La Certificazione Unica (CU) è il modello di certificazione dei redditi che negli ultimi anni ha sostituito in vecchio CUD nei suoi contenuti ma che continua a dover essere presentato da datori di lavoro e dagli enti previdenziali che fungono da sostituiti di imposta.

La scadenza per la trasmissione in versione integrale al Fisco e in versione sintetica al lavoratore è il 16 marzo di ogni anno.

Forfettari: dal 2024 niente obbligo di Certificazione Unica 25 Ottobre 2023 L’obbligo scatta laddove, nel corso del periodo di imposta di riferimento, abbiano corrisposto somme per lavoro dipendente e assimilati, reddito da pensione, lavoro autonomi e i cosiddetti redditi diversi. Dal 2024 non è più necessaria la CU per le Partite IVA in regime forfettario in quanto i compensi sono notificati da quest’anno con la fatturazione elettronica obbligatoria.

Con la Certificazione Unica vengono attestati tutti i redditi corrisposti nell’anno, non solo quelli di lavoro dipendente e assimilati ma anche quelli degli autonomi.

Nella CU trovano spazio anche: il bonus IRPEF da 100 euro (ex Bonus Renzi) e corrisposto in busta paga dal sostituto di imposta ai dipendenti e categorie assimilate con reddito fino a una certa soglia; le detrazioni per i familiari a carico non inclusi nell’Assegno Unico e Universale; le somme versate dal datore di lavoro nei fondi della previdenza integrativa.