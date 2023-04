Certificazione Unica 2023 online sul sito delle Entrate

La Certificazione Unica 2023 è sempre disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate: ecco come consultarla.

La Certificazione Unica 2023 è indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi del documento ci riferimento per i dati reddituali legati all’ambito lavorativo da indicare nel 730 o nel Modello Redditi per le persone fisiche. Ma cosa fare se il lavoratore dipendente ha smarrito la CU o se il datore di lavoro non ha provveduto a inviarla?

In realtà, la Certificazione Unica online è sempre a disposizione sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che si occupa di archiviare tutte le CU anche relativamente agli anni precedenti e anche nel caso in cui siano emesse dall’INPS. Per recuperare la CU dal sito dell’Agenzia delle Entrate è sufficiente eseguire pochi e semplici passaggi, accedendo all’area riservata con SPID, CNS o CIE.

Una volta eseguito l’accesso, è possibile consultare la lista dei servizi proposti: nella sezione “Consultazioni e ricerca” è presente il “Cassetto fiscale personale”. Gli step successivi sono i seguenti:

cliccare sulle “Dichiarazioni fiscali”;

selezionare “Certificazione unica”;

consultare la CU di interesse tra tutte le voci proposte riferite agli ultimi quattro anni.

Per chi ha la necessità di consultare la Certificazione Unica INPS, è possibile accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al Servizio “Certificazione unica 2023 (Cittadino)” anche sul portale dell’Istituto. Utilizzando l’App Mobile, invece, è possibile utilizzare il servizio “Certificazione Unica”.