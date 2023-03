Bonus Attività Fisica Adattata entro il 15 marzo

Ultimo giorno per il Bonus Attività Fisica Adattata: domande da trasmettersi online entro il 15 marzo 2023: istruzioni e modulistica.

In scadenza i termini per la richiesta 2023 del Bonus Attività Fisica Adattata, il credito d’imposta sulle spese sostenute per lo svolgimento di esercizi prescritti a soggetti con disabilità fisiche oppure con patologie croniche, purché svolti in luoghi e strutture non sanitarie ma sempre sotto la supervisione di un professionista.

Le domande scadono il 15 marzo 2023. Il contributo si richiede tramite intermediario o direttamente, dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus AFA è stato introdotto dalla Legge di Bilancio (articolo 1, comma 737, legge 234/2021) ed in questo caso riguarda le spese sostenute nel corso del 2022 per le attività indicate all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La percentuale di bonus spettante sarà resa nota alla chiusura dello sportello, ripartito in base alle richieste e alle risorse disponibili. Potrà poi essere utilizzabile in dichiarazione dei redditi 2023, portandolo in diminuzione delle imposte dovute.

Per fare domanda, si utilizza il seguente Modello corredato di istruzioni di compilazione.