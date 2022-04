Riforma IRPEF: nuove addizionali 2022 in 5 Regioni

Nuove addizionali regionali IRPEF 2022 per Lazio, Liguria, Piemonte, Marche e Umbria, in adeguamento ai nuovi scaglioni: esenzioni, aliquote e detrazioni.

Nuove aliquote addizionali per cinque Regioni, in adeguamento alla riforma degli scaglioni IRPEF. Sono Lazio, Liguria, Piemonte, Marche e Umbria. La nuova IRPEF 2022 prevede infatti la riduzione a 4 scaglioni di reddito, una revisione delle aliquote fiscali e delle detrazioni su lavoro e pensione, modificando la disciplina del trattamento integrativo da 1200 euro.

La riforma comporta il ricalcolo in base ai nuovi scaglioni e aliquote IRPEF, a cui vanno però aggiunte anche le addizionali ai fini della corretta quantificazione dell’imposta dovuta. Entro il 13 maggio, tutte le Regioni e le Province autonome devono trasmettere al dipartimento delle Finanze i nuovi dati, affinché quest’ultimo possa pubblicarli sul proprio sito.

La regione Lazio ha escluso dall’addizionale i redditi fino a 15mila e previsto, per tutti quelli sopra i 15mila euro, una maggiorazione unica dell’1,60%. Per il 2022, ha inoltre previsto una detrazione (che non può generare credito d’imposta) di 300 euro per i redditi tra 15mila e 40mila euro.

La regione Liguria ha escluso dall'addizionale i redditi fino a 15mila e previsto: per i redditi tra 15mila e 28mila euro una maggiorazione dello 0,58%; tra 28mila e 50mila euro più 1,8%; per i redditi oltre 50mila più 1,10%.

La regione Marche ha escluso dall'addizionale i redditi fino a 15mila e previsto: per i redditi tra 15mila e 28mila euro una maggiorazione dello 0,30%; tra 28mila e 50mila euro più 0,47%; per i redditi oltre 50mila più 0,50%. Inoltre, sono esenti dall'addizionale i redditi fino a 50mila euro con uno o più figli portatori di handicap, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottati o affiliati, comunque a carico (articolo 12, comma 2, Tuir).

La regione Umbria ha escluso dall'addizionale i redditi fino a 15mila e previsto: per i redditi tra 15mila e 28mila euro una maggiorazione dello 0,39%; tra 28mila e 50mila euro più 0,44%; per i redditi oltre 50mila più 0,60%.

La regione Piemonte ha previsto: per i redditi fino a 15mila euro una maggiorazione dello 0,39%; per i redditi oltre i 15mila e 28mila euro un più 0,90%; per i redditi tra 28mila e 50mila euro un più 1,52%; per i redditi oltre 50mila un più 2%. Si confermano poi due detrazioni già in vigore: 100 euro con più di tre figli (per ciascuno) e 250 euro con figli disabili a carico.

Il termine per l’emanazione di nuove aliquote è scaduto il 31 marzo (le regole sono indicate nella Risoluzione 2/2022 del MEF). Le Regioni che mantengono l’aliquota unica non devono necessariamente adeguare l’addizionale, quelli che invece l’avevano modificata nel 2021 devono procedere all’adeguamento. Stesso discorso per i Comuni che hanno applicato addizionali differenziate per scaglioni di reddito: devono adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni post-riforma.