Rottamazione-ter, nuova proroga per i decaduti dalla pace fiscale

Nuova proroga Rottamazione-ter per i decaduti 2020 e 2021 dalla pace fiscale: rate arretrate entro aprile e luglio: approvato emendamento al Sostegni-ter.

C’è una nuova proroga per mettersi in regola per i contribuenti che avevano aderito alla Rottamazione-ter o al Saldo e stralcio e non hanno pagato le rate nel 2020 o nel 2021, decadendo quindi dalla pace fiscale: il Senato ha approvato un emendamento al Sostegni ter che consente di rientrare nella definizione agevolata entro il 30 aprile o il 31 luglio 2022.

Attenzione: Per l’operatività bisogna attendere che la legge di conversione termini il suo iter parlamentare, ma si tratta di un emendamento già approvato in Commissione Bilancio, dunque con ampia probabilità di restare nel testo finale.

Nuova proroga Rottamazione-ter

Rottamazione-ter: pioggia di cartelle esattoriali 8 Marzo 2022 La nuova proroga inserita nel DL Sostegni-ter prevede una nuova ipotesi di rientro nella pace fiscale per i contribuenti che in un primo momento avevano aderito e poi hanno saltato delle rate, magari nei mesi dell’emergenza Covid. Questa nuova proroga della Rottamazione e dal saldo e stralcio va incontro ai 512mila contribuenti che sono fuoriusciti per non aver pagato le rate e per i quali, di conseguenza, erano riprese le procedure esecutive, spesso senza possibilità di ulteriore rateazione del debito.

Rottamazione: nuove scadenze di pagamento

Si introduce un nuovo calendario per mettersi in regola, pagando senza interessi né sanzioni e restando automaticamente dentro la definizione agevolata:

le rate scadute nel 2020 possono essere pagate entro il 30 aprile ,

, le rate scadute nel 2021 possono essere pagate entro il 31 luglio ,

, le rate 2022 vanno saldate entro il 30 novembre.

Alle scadenze si applicano anche i 5 giorni di tolleranza, per cui sono validi i pagamenti delle rate 2020 effettuati entro il 5 maggio.

Per chi ritorna nella pace fiscale sfruttando le nuove finestre di pagamento, si interrompono le procedure esecutive eventualmente avviate in questi primi mesi dell’anno in cui sono arrivate le relative cartelle esattoriali. Non si restituiscono però le somme eventualmente già versate.

Proroghe e rateazioni AdER

Nel momento in cui entrerà in vigore la nuova proroga per il rientro nella Rottamazione-ter, si delineerà un quadro di scadenze e di accesso alle agevolazioni differenziato in base alla data stessa delle rate arretrate non saldate e a quella del piano di rateazione definito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ripescaggio piani 2020-2021

La nuova norma consente di restare nella Rottamazione o nel Saldo e stralcio anche i decaduti 2020 e 2021, effettuando i versamenti arretrati entro le nuove scadenze (30 aprile, 31 luglio, 30 novembre), mentre per le prossime rate 2022 le date da segnare in calendario sono il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Rientro e rateazione piani pre-Covid

Cartelle esattoriali: nuova proroga di pagamento 23 Febbraio 2022 Il decreto Rilancio prima e il Decreto Ristori dopo avevano previsto nuove possibilità di rateazione per i contribuenti decaduti dalla pace fiscale, ma ne restavano fuori proprio coloro che erano rimasti indietro con le rate 2020 e 2021, ovvero durante il periodo Covid, ai quali stanno di fatto già arrivando cartelle esattoriali da saldare in tempi brevi senza possibilità di rateazione automatica. Il Milleproroghe concede inoltre fino al 30 aprile per rientrare nella rateazione ai contribuenti decaduti da piani precedenti lo stop alla riscossione Covid (8 marzo 2020).