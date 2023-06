Veicoli commerciali economici: la top five 2023

I veicoli commerciali più affidabili, economici e versatili sul mercato: la top 5 dei furgoni, autocarri e modelli elettrici meno cari del 2023.

I veicoli commerciali come i furgoni, indispensabili per attività come trasporto e consegna merci, devono soddisfare una serie di requisiti come lo spazio di carico ma anche un buon rapporto qualità / prezzo.

Il mercato offre anche modelli economici, anche con opzioni personalizzate per mestieri specifici come fabbri, elettricisti o pittori, per off-road, servizi invernali, rimorchio e uso non commerciale (es hobby o famiglie numerose) con patente B.

Tra i classici, troviamo il furgone a cassone chiuso a due o tre posti come il Volkswagen Transporter, disponibile in diverse versioni e allestimenti adatti a trasporto passeggeri, consegne, trasporto refrigerato e molto altro. Ma la scelta sul mercato è ampia. Vediamo dunque una panoramica dei cinque veicoli commerciali più convenienti del 2023.

I 5 veicoli commerciali più economici del 2023

Veicoli commerciali usati, come scegliere: guida all'acquisto 4 Aprile 2022 Non è facile rispondere alla domanda “Quali sono i cinque veicoli commerciali più economici del 2023?”, perché i prezzi dei veicoli commerciali possono variare a seconda degli allestimenti, delle motorizzazioni, degli optional e delle promozioni.

In linea di massima i cinque veicoli commerciali più economici del 2023 sono:

Dacia Dokker: è il furgone più economico della gamma Dacia, con un prezzo di listino a partire da 13.900 € (esclusa IVA e messa in strada). Ha un volume di carico fino a 3,3 m3 e una capacità di carico fino a 750 kg. Offre una gamma di motori diesel Blue dCi con potenze da 75 a 95 CV e cambio manuale a 6 marce; Fiat Fiorino: il furgone più conveniente della gamma Fiat, con un prezzo di listino a partire da 16.500 € (esclusa IVA e messa in strada). Si tratta del furgone più compatto e agile della gamma Fiat, ideale per la città. Ha una porta laterale scorrevole e porte posteriori a 180° per facilitare le operazioni di carico e scarico. Ha un volume di carico fino a 2,8 m3 e una capacità di carico fino a 660 kg. Offre un motore diesel Multijet2 da 80 o 95 CV con cambio manuale a 5 marce e sistema Start&Stop; Citroen Berlingo: è il furgone più accessibile della gamma Citroen, con un prezzo di listino a partire da 18.500 € (esclusa IVA e messa in strada). Ha un volume di carico fino a 4,4 m3 e una capacità di carico fino a 1 t. Offre una gamma di motori diesel BlueHDi con potenze da 75 a 130 CV e cambio manuale o automatico a 6 o 8 marce. È disponibile anche una versione elettrica e-Berlingo con un’autonomia di 275 km; Peugeot Partner: è il furgone più abbordabile della gamma Peugeot, con un prezzo di listino a partire da 20.300 € (esclusa IVA e messa in strada). Ha un volume di carico fino a 4,4 m3 e una capacità di carico fino a 1 t. Offre una gamma di motori diesel BlueHDi con potenze da 75 a 130 CV e cambio manuale o automatico a 6 o 8 marce. È disponibile anche una versione elettrica e-Partner con un’autonomia di 275 km; Renault Kangoo: è il furgone più vantaggioso della gamma Renault, con un prezzo di listino a partire da 27.000 € (esclusa IVA e messa in strada). Ha un volume di carico fino a 4,9 m3 e una capacità di carico fino a 800 kg. Offre una gamma di motori diesel Blue dCi con potenze da 75 a 115 CV e cambio manuale o automatico EDC a 6 marce. È disponibile anche una versione elettrica Kangoo Z.E. con un’autonomia di 265 km.

I 5 furgoni con il miglior rapporto qualità/prezzo del 2023

Il miglior furgone per rapporto qualità/prezzo del 2023 è il Fiat Ducato, seguito da Fiat Fiorino, Citroen Jumper, Iveco Daily e Ford Transit. Questi furgoni si distinguono per le loro prestazioni, consumi, dimensioni, comfort e tecnologia. Vediamo quali sono le caratteristiche che li rendono tra le migliori scelte per le aziende:

Mercedes Sprinter: è il furgone più grande della gamma Mercedes, con un volume di carico fino a 17 m3 e una capacità di carico fino a 2,5 t. Offre una gamma di motori diesel OM 651 e OM 642 con potenze da 114 a 190 CV e cambio manuale o automatico a 6 o 9 marce. È disponibile anche una versione elettrica eSprinter con un’autonomia di 168 km. Ha un design elegante e raffinato, con una cabina spaziosa e confortevole, dotata di tecnologie avanzate come il sistema multimediale MBUX e il servizio di connettività Mercedes PRO connect. Il prezzo di listino parte da 27.819€ (IVA esclusa); Fiat Ducato: è il furgone più grande e capiente della gamma Fiat, con un volume di carico fino a 17 m3 e una capacità di carico fino a 2,2 t. Offre una nuova generazione di motori diesel Multijet3 con potenze da 120 a 180 CV e cambio manuale o automatico a 9 marce. È dotato di tecnologie avanzate per la connettività e la sicurezza, tra cui il livello 2 di guida autonoma. Il prezzo di listino è di 28.750 euro (IVA e messa su strada esclusi); Citroen Jumper: è il furgone più grande e versatile della gamma Citroen, con un volume di carico fino a 17 m3 e una capacità di carico fino a 1,9 t. Offre una gamma di motori diesel BlueHDi con potenze da 120 a 165 CV e cambio manuale o automatico a 6 marce. Ha un design robusto e funzionale, con una cabina confortevole e ben equipaggiata. Il prezzo di listino è di 32.800 euro (IVA e messa su strada esclusi); Ford Transit: è il furgone più tecnologico e innovativo della gamma Ford, con un volume di carico fino a 15,1 m3 e una capacità di carico fino a 2,169 t. Offre una gamma di motori diesel EcoBlue con potenze da 105 a 185 CV e cambio manuale o automatico a 6 marce. È disponibile anche una versione ibrida mild hybrid (mHEV) che riduce i consumi e le emissioni. Ha un sistema di infotainment SYNC 3 con schermo touch da 8 pollici e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di listino è di 34.900 euro (IVA e messa su strada esclusi); Iveco Daily: è il furgone più robusto e affidabile della gamma Iveco, con un volume di carico fino a 19,6 m3 e una capacità di carico fino a 2,5 t. Offre una gamma di motori diesel F1C e F1A con potenze da 116 a 210 CV e cambio manuale o automatico Hi-Matic a 8 marce. Ha una struttura portante in acciaio ad alta resistenza e una sospensione posteriore Quad-Leaf o Quad-Tor. Il prezzo di listino è di 41.700 euro (IVA e messa su strada esclusi).

Tutti questi autocarri pianalati e cassonati sono adatti per trasportare merci di grandi dimensioni e possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.

I 5 veicoli commerciali elettrici più economici del 2023

Per le imprese, sempre più attente ai consumi e all’imbatto ambientale, la scelta potrebbe ricadere su un veicolo elettrico. I veicoli commerciali elettrici più economici del 2023 sono Renault Kangoo Z.E., Nissan e-NV200, Peugeot Partner Electric, Citroen Berlingo Electric e Fiat E-Ducato. Questi veicoli offrono una soluzione ecologica e conveniente per il trasporto urbano, con una buona autonomia e un basso costo di gestione:

Renault Kangoo Z.E .: è il furgone elettrico compatto di Renault, con un volume di carico fino a 4,6 m3 e una capacità di carico fino a 650 kg. Offre un motore elettrico da 60 CV e una batteria da 33 kWh con un’autonomia di 200 km nel ciclo WLTP. Ha una pompa di calore per il climatizzatore e un riscaldamento addizionale autonomo a gasolio. Il prezzo di listino a partire da 30.100 € IVA esclusa;

.: è il furgone elettrico compatto di Renault, con un volume di carico fino a 4,6 m3 e una capacità di carico fino a 650 kg. Offre un motore elettrico da 60 CV e una batteria da 33 kWh con un’autonomia di 200 km nel ciclo WLTP. Ha una pompa di calore per il climatizzatore e un riscaldamento addizionale autonomo a gasolio. Il prezzo di listino a partire da IVA esclusa; Maxus eDeliver 3 Elettrico : è un furgone compatto a zero emissioni, prodotto dalla cinese Saic Motor e importato in Italia dal gruppo Koelliker. Alcune delle sue caratteristiche chiave sono: un motore elettrico con una potenza di 90 kW (122 CV) e una coppia di 255 Nmc, una batteria da 35 kWh o 52,5 kWh, che garantisce un’autonomia di 342 km nel traffico cittadino con la prima e di 500 km con la seconda, uno spazio di carico di 4,8 m³ nella versione a passo corto (SW) e di 6,3 m³ nella versione a passo lungo (LW), un carico utile lordo fino a 1.020 kg, unico in questa classe, un design innovativo e contemporaneo, con un frontale unico e linee laterali dinamiche, una dotazione ricca di funzionalità e tecnologie, tra cui il sistema multimediale con schermo touch da 10 pollici, il climatizzatore automatico, il cruise control, il sistema di frenata d’emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera posteriore. Il prezzo di listino a partire da 30.400 € IVA esclusa;

: è un furgone compatto a zero emissioni, prodotto dalla cinese Saic Motor e importato in Italia dal gruppo Koelliker. Alcune delle sue caratteristiche chiave sono: un motore elettrico con una potenza di 90 kW (122 CV) e una coppia di 255 Nmc, una batteria da 35 kWh o 52,5 kWh, che garantisce un’autonomia di 342 km nel traffico cittadino con la prima e di 500 km con la seconda, uno spazio di carico di 4,8 m³ nella versione a passo corto (SW) e di 6,3 m³ nella versione a passo lungo (LW), un carico utile lordo fino a 1.020 kg, unico in questa classe, un design innovativo e contemporaneo, con un frontale unico e linee laterali dinamiche, una dotazione ricca di funzionalità e tecnologie, tra cui il sistema multimediale con schermo touch da 10 pollici, il climatizzatore automatico, il cruise control, il sistema di frenata d’emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera posteriore. Il prezzo di listino a partire da IVA esclusa; Peugeot Partner Electric : è il furgone elettrico compatto di Peugeot, con un volume di carico fino a 3,7 m3 e una capacità di carico fino a 636 kg. Offre un motore elettrico da 67 CV e una batteria da 22,5 kWh con un’autonomia di 170 km nel ciclo NEDC. Ha una pompa di calore per il climatizzatore e un sistema di precondizionamento della batteria. Il prezzo di listino a partire da 31.700 € IVA esclusa;

: è il furgone elettrico compatto di Peugeot, con un volume di carico fino a 3,7 m3 e una capacità di carico fino a 636 kg. Offre un motore elettrico da 67 CV e una batteria da 22,5 kWh con un’autonomia di 170 km nel ciclo NEDC. Ha una pompa di calore per il climatizzatore e un sistema di precondizionamento della batteria. Il prezzo di listino a partire da IVA esclusa; Citroen Berlingo Electric : è il furgone elettrico compatto di Citroen, con un volume di carico fino a 4,1 m3 e una capacità di carico fino a 636 kg. Offre un motore elettrico da 67 CV e una batteria da 22,5 kWh con un’autonomia di 170 km nel ciclo NEDC. Ha una pompa di calore per il climatizzatore e un sistema di precondizionamento della batteria. Il prezzo di listino a partire da 31.700 € IVA esclusa;

: è il furgone elettrico compatto di Citroen, con un volume di carico fino a 4,1 m3 e una capacità di carico fino a 636 kg. Offre un motore elettrico da 67 CV e una batteria da 22,5 kWh con un’autonomia di 170 km nel ciclo NEDC. Ha una pompa di calore per il climatizzatore e un sistema di precondizionamento della batteria. Il prezzo di listino a partire da IVA esclusa; Fiat E-Scudo: il furgone elettrico compatto di Fiat, con un volume di carico fino a 6,6 m3 e una capacità di carico fino a 1,4 t. Offre un motore elettrico da 136 CV e due opzioni di batteria: 50 kWh con un’autonomia di 230 km o 75 kWh con un’autonomia di 330 km nel ciclo WLTP. Ha una velocità massima di 130 km/h e una funzione di frenata rigenerativa. Il prezzo di listino non è ancora stato comunicato. Il prezzo di listino a partire da 35.900 € IVA esclusa.