Previdenza complementare: guida rapida per scelte consapevoli

Tutto quel che c’è da sapere sulla previdenza complementare: come scegliere la pensione complementare e aderire ad un fondo sfruttando le agevolazioni.

La previdenza complementare è finalizzata a garantire una pensione integrativa a quella di base, erogata dagli Istituti di Previdenza con iscrizione obbligatoria come INPS o dalle casse professionali: il contribuente, infatti, al termine della vita lavorativa può beneficiare di una sorta di “seconda pensione” come rendita aggiuntiva rispetto al trattamento pensionistico maturato.

Pensione integrativa: tipologie di Fondi pensione

Parlando di Fondi pensione come una delle formule opzionali di pensione integrativa, è bene ricordare che questi possono essere:

fondi negoziali : istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale;

: istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale; fondi aperti : istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM);

: istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM); PIP (Piani Individuali Pensionistici): istituiti dalle imprese di assicurazione;

(Piani Individuali Pensionistici): istituiti dalle imprese di assicurazione; Fondo pensione preesistenti al Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

Previdenza complementare: chi può aderirvi e come



Secondo il decreto legislativo n. 252 del 2005 (articolo 2) possono aderire alla previdenza complementare i i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), i soci e i dipendenti di società cooperative, gli autonomi e i liberi professionisti, le persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, i lavoratori occasionali.

Il dipendente aderisce alla previdenza complementare su base collettiva se previsto dal contratto di lavoro, o in maniera individuale attivando un fondo pensione aperto o a un PIP (nel primo caso il contributo deve essere versato anche dal datore di lavoro). Il lavoratore autonomo o libero professionista può aderire in forma individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP.

TFR nei Fondi pensione

Il dipendente privato, entro sei mesi dall’assunzione, deve decidere anche cosa fare del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). In tal caso le opzioni sono:

destinare in via definitiva a una forma pensionistica complementare le quote del TFR ancora da maturare (se si decide in un secondo momento, il TFR maturato fino a quel momento resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto);

lasciare il TFR presso il datore di lavoro;

non effettuare alcuna scelta in modo esplicito (in questo caso è possibile optare per il conferimento automatico del TFR nel fondo pensione, per il conferimento tacito del TFR al fondo al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti della propria azienda o per il conferimento del TFR a Fondinps, la forma pensionistica complementare costituita presso l’INPS).

Contributi da versare



Il lavoratore deve scegliere la forma pensionistica alla quale versare i contributi e procedere al pagamento. Nel caso di lavoro dipendente:

previdenza complementare ad adesione collettiva: la contribuzione è formata dal contributo del lavoratore e dalla quota di TFR futuro (che si matura dal momento in cui si aderisce alla forma pensionistica) e dal contributo del datore di lavoro;

previdenza complementare ad adesione individuale: la contribuzione è formata dal contributo del lavoratore e dalla quota di TFR futuro.

Per il lavoratore autonomo, la contribuzione è formata solo dal suo contributo.

Trasferimento ad altro Fondo

Decorsi 2 anni dall’adesione, si può chiedere per qualsiasi ragione il trasferimento della propria posizione presso un’altra forma pensionistica complementare.

Rendita pensionistica



Quando vengono raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare si può trasformare la propria posizione individuale in rendita: a versarla è l’impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è convenzionata. Durante la fase di contribuzione si può prelevare una somma della rendita, a titolo di anticipazione o di riscatto in relazione a determinate situazioni previste dalla legge e dal Fondo pensione.

Regime fiscale agevolato



Sulla previdenza complementare è intervenuta la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla GU n. 300 del 29 dicembre 2014). Il regime fiscale in caso di adesione alla previdenza complementare prevede:

imposta sostitutiva al 20% sul risultato netto maturato;

al 20% sul risultato netto maturato; credito d’imposta del 9% del risultato maturato a netto dell’imposta dovuta, a patto che un ammontare corrispondente venga investito in attività finanziarie;

del 9% del risultato maturato a netto dell’imposta dovuta, a patto che un ammontare corrispondente venga investito in attività finanziarie; deducibilità IRPEF fino a 5.164,57 euro l’anno (limite di contributi versati), compreso eventuale contributo del datore di lavoro e versamenti per soggetti a carico. Esclusa la quota del TFR.