Nuova emissione di BTP Italia: collocamento dal 27 maggio 2025

Emissione BTP Italia per piccoli risparmiatori dal 27 maggio: titolo a 7 anni con premio dell'1% a chi lo tiene fino alla scadenza.

Il ministero dell’Economia lancia un nuovo collocamento di titoli di Stato BTP Italia a maggio 2025. Sul mercato, arriva un Buono del Tesoro a sette anni, con un premio extra dell’1% per chi lo tiene fino alla scadenza.

Il BTP Italia è destinato ai piccoli risparmiatori, che possono partecipare direttamente all’asta, e vanta la caratteristica di essere indicizzato all’inflazione.

Asta BTP Italia dal 27 al 30 maggio

L'asta come di consueto avviene in due tempi: da martedì 27 a giovedì 29 maggio titolo in collocamento per i risparmiatori individuali, il 30 maggio è invece la giornata destinata agli investitori istituzionali. I risparmiatori possono sottoscrivere il BTP Italia attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgersi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui possiedono un conto corrente con deposito titoli.

Il Tesoro comunicherà i tassi minimi garantiti lunedì 26 maggio. Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana), le banche dealers sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, e Banco BPM.

Le caratteristiche del BTP Italia

Il BTP Italia è uno dei titoli di stato pensati appositamente per i piccoli risparmiatori, che lo possono acquistare direttamente in asta. Ha la peculiarità di essere indicizzato all'inflazione, quindi una protezione contro la perdita di potere d'acquisto dell'investimento.

Il lotto minimo acquistabile è di mille euro e non si pagano commissioni. Come tutti gli altri titoli di Stato è tassato con l’aliquota agevolata del 12,5%, è esente dalle imposte di successione e concorre all’esclusione dal calcolo ISEE fino a un totale di 50mila euro investiti in titoli di Stato.