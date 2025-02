Enasarco: energia e gas a tariffe agevolate

Iscritti e pensionati Enasarco possono accedere a tariffe agevolate per le utenze di luce e gas, ottenendo risparmi vantaggiosi: il modulo di richiesta.

Gli iscritti e i pensionati iscritti Enasarco possono beneficiare di tariffe agevolate sulle utenze di energia elettrica e gas, grazie all’accordo siglato tra la Fondazione e l’operatore nazionale New Energy Gas e Luce.

Enasarco 2025: contributi e provvigioni per agenti di commercio 4 Febbraio 2025 L’obiettivo dell’intesa è quello di rispondere alle esigenze degli iscritti e delle loro famiglie, proponendo offerte e consulenze immediate per orientare nella scelta.

Il risparmio stimato è del 25% sulle bollette energetiche e del 16% sulle utenze del gas rispetto al valore medio del mercato libero, mentre prendendo in considerazione il valore medio sulla componente energia e gas del mercato tutelato si parla rispettivamente di una riduzione del 6% e del 3%.

L’offerta è riservata agli iscritti alla Enasarco e possono accedere alle tariffe calmierate sia i lavoratori sia i pensionati della Fondazione.

Per accedere è necessario compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito di Enasarco a questo link.