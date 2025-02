Piano Casa e semplificazione edilizia: consultazione al MIT

Il MIT chiama a raccolta Enti e operatori convolti nel Tavolo Piano Casa per la semplificazione e il riordino della disciplina in materia di edilizia e costruzioni.

Sarà attiva fino al 21 febbraio la consultazione attivata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di Piano Casa, volta a raccogliere contributi per favorire la semplificazione e il riordino della disciplina in materia di edilizia e costruzioni.

Salva Casa: le FAQ del Ministero su sanatorie e semplificazioni edilizie 30 Gennaio 2025

Il MIT si propone di acquisire pareri dagli Enti, operatori e soggetti coinvolti a vario titolo al Tavolo Piano Casa, chiedendo contributi relativamente a 3 su 20 temi ritenuti prioritari al fine di elaborare la delega per la revisione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

I pareri, nello specifico, dovranno riguardare sia le criticità e gli aspetti problematici riscontrati sia una possibile soluzione, illustrando linee di indirizzo normativo per risolvere le criticità evidenziate.

L’avvio della consultazione arriva in seguito alla presentazione delle line guida interpretative sul DL Salva Casa, redatte puntando sulla semplificazione delle regole a vantaggio del cittadino e sull’attivazione di sportelli unici comunali, nonché sulla semplificazione per il recupero sottotetti e cambi di destinazione d’uso.