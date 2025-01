Aumento commissioni Bancomat: nuovo listino da luglio 2025

Cambiano le regole in tema di deduzione delle spese di lavoro per imprese, autonomi e dipendenti: è sempre necessaria la tracciabilità dei pagamenti.

Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi dal 9 gennaio 2025

Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi per le transazioni in Euro, dal 9 gennaio 2025 in ricezione e dal 9 ottobre 2025 anche in invio: come funziona.