Nuova emissione BTP Valore: opportunità di investimento dal 6 al 10 Maggio

Il BTP Valore torna con la quarta emissione dal 6 al 10 maggio, chance di investimento sicuro per piccoli risparmiatori con cedole fisse e crescenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annuncia la quarta emissione del BTP Valore, prevista dal 6 al 10 maggio.

Questa emissione speciale rappresenta un’opportunità di investimento sia per coloro che non hanno potuto sottoscrivere il precedente collocamento, sia per i piccoli risparmiatori a cui è dedicato.

Emissione BTP Valore: dettagli dell’offerta

Il titolo in collocamento ha durata sei anni, con cedole pagate ogni tre mesi e rendimenti prefissati che aumentano nel tempo grazie a un sistema “step up” (3+3 anni). Il premio finale extra sarà dello 0,8% per coloro che acquistano durante i giorni di collocamento e lo detengono fino alla scadenza.

Condizioni di acquisto e tassazione

L’investimento minimo è come di consueto pari a 1.000 euro, con la certezza di sottoscrivere l’intero ammontare richiesto. Il titolo sarà acquistato “alla pari” (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

La tassazione dei BTP è agevolata al 12,5% su cedole e premio fedeltà, con esenzione dalle imposte di successione e esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro.

Modalità di acquisto

Il BTP Valore potrà essere acquistato dai piccoli risparmiatori anche attraverso il proprio home banking, purchè se abilitato alle funzioni di trading online. Diversamente, basta rivolgersi ad u referente bancario o all’ufficio postale presso cui si ha un conto corrente con deposito titoli.

Collocamento

Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana, tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.

Le comunicazioni ufficiali, FAQ, scheda informativa e nota tecnica saranno disponibili sul sito del MEF e del Dipartimento del Tesoro.

Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo btpvalore@mef.gov.it.