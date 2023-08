BOT e BTP in emissione ad agosto: dettagli e tempistiche di sottoscrizione, calendario MEF e scheda dei Titoli di Stato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il calendario annuale dei nuovi collocamenti di Titoli di Stato per l’intero 2023, da cui si possono desumere i primi dettagli per quanto riguarda le aste BOT di mercoledì 10 e 29 agosto 2023.

In attesa del dettaglio delle operazioni e della scheda dei Buoni Ordinari del Tesoro in asta ad agosto 2023, dunque, vediamo quali tipologie di titoli saranno collocati e come acquistarli.

Calendario asta BOT di agosto 2023

Le date delle emissioni di agosto 2023, comunicate dal Dipartimento del Tesoro, sono le seguenti:

10 agosto : Asta BOT

: Asta BOT 11 agosto : Asta medio-lungo

: Asta medio-lungo 25 agosto : Asta BTP Short – BTP€i

: Asta BTP Short – BTP€i 29 agosto : Asta BOT

: Asta BOT 30 agosto: Asta medio-lungo

Come di consueto, l’appuntamento più atteso è quello con l’asta del 10 agosto, quando sarà emesso un BOT a un anno, mentre per i BOT a sei mesi l’appuntamento da segnare è quello del 29 agosto.

NB: il MEF non effettuerà l’asta dei titoli a medio – lungo termine prevista per il giorno 11 agosto né quella dei BTP€i prevista per venerdì 25. Tutte le altre aste si terranno regolarmente, compresa l’asta dei BOT del 10 agosto 2023.

L’asta dell’11 agosto resta riservata ai BOT a 3 e 7 anni e l’appuntamento del 30 agosto ai BTP a 5 e 10 anni.