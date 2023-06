Titoli di Stato: calendario e dettagli asta BOT del 28 giugno

BOT: calendario MEF e scheda dei Titoli di Stato in emissione mercoledì 18 giugno: dettagli e tempistiche di sottoscrizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei giorni scorsi ha pubblicato il calendario dei prossimi collocamenti di Titoli di Stato: si tratta dei BOT in asta mercoledì 28 giugno, per i quali è stato fornito anche il dettaglio delle operazioni.

Dopo la nuova stretta di politica monetaria decisa dalla BCE, che ha nuovamente alzato i tassi, si attendono rendimenti in crescita per i titoli di stato come i BOT, che pertanto attirano sempre più investitori.

Vediamo quali titoli sono di prossimo collocamento e come acquistarli.

Titoli di Stato in emissione

Il collocamento di mercoledì 28 giugno non prevede nuove emissioni (dunque, nessuna prima tranche di nuovi titoli) ma riguarda invece la riapertura di due titoli in particolare: nello specifico, il BOT 12 Mesi 13 gen 2023 – 12 gen 2024 e dei BOT 6 Mesi 31 mag 2023 – 30 nov 2023. In entrambi i casi si tratta dell’emissione della terza tranche.

Calendario asta BOT del 28 giugno 2023

Ecco il calendario per il collocamento della terza tranche dei due BOT a 12 e 6 mesi.

Termine per la prenotazione da parte del pubblico: 27 giugno

Termine presentazione domande in asta (ore 11,00): 28 giugno

Termine collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi (ore 15,30): 28 giugno

Data di regolamento: 30 giugno.

Le prossime aste sono quelle del 12 luglio e del 26 luglio.

Come acquistare BOT

Asta BOT: rendimenti in rialzo 9 Giugno 2023 Ricordiamo che, in relazione a tutte le aste BOT, possono partecipare soltanto gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” e che invece il risparmiatore può comprarli dalla banca, anche prenotandoli in anticipo, o in alternativa può attendere la loro quotazione sul MOT e poi acquistarli sul mercato secondario.