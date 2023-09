Titoli di Stato: calendario e dettagli asta BOT del 12 settembre

Asta BOT 12 mesi: calendario MEF, scheda Titoli di Stato in emissione martedì 12 settembre 2023, tempistiche di sottoscrizione e rendimenti attesi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il calendario dei prossimi collocamenti di Titoli di Stato: si tratta dei BOT a un anno in asta martedì 12 settembre, per i quali è stato fornito anche il dettaglio delle operazioni.

Dopo la nuova stretta di politica monetaria decisa dalla BCE, che ha nuovamente alzato i tassi, si attendono rendimenti in crescita per i titoli di stato come i BOT, che pertanto attirano sempre più investitori.

Vediamo quali titoli sono di prossimo collocamento e come acquistarli.

Titoli di Stato in emissione

Il collocamento di martedì 12 settembre prevede la prima emissione (dunque, si tratta di una prima tranche di un nuovo titolo): nello specifico, il BOT 12 Mesi 14 settembre 2023 – 13 settembre 2024

Calendario asta BOT del 12 settembre 2023

Ecco il calendario per il collocamento.

Termine per la prenotazione da parte del pubblico: 11 settembre 2023

Termine presentazione domande in asta (ore 11,00): 12 settembre 2023

Termine collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi (ore 15,30): 13 settembre 2023

Data di regolamento: 14 settembre.

Come acquistare BOT

Ricordiamo che, in relazione a tutte le aste BOT, possono partecipare soltanto gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” e che invece il risparmiatore può comprarli dalla banca, anche prenotandoli in anticipo, o in alternativa può attendere la loro quotazione sul MOT e poi acquistarli sul mercato secondario.

Quando stanno rendendo i BOT nel 2023

Asta BOT: rendimenti in rialzo 9 Giugno 2023 Il rendimento del BOT a 12 mesi è in costante crescita.

Il trend è più evidente se si guarda ai titoli collocati nei mei scorsi: il BOT a 12 mesi in asta ad agosto ha previsto un rendimento del 3,8%, quello di luglio del 3,9%, quello di giugno del 3,6%, quello di maggio del 3,5% e quello di aprile del 3,4%.