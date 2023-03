Buono Fruttifero Postale 3 anni Plus con rendimento 1,50%

Il Buono fruttifero Postale 3 anni Plus offre un rendimento fisso garantito dell'1,5% ed è rimborsabile in qualunque momento: il confronto con i migliori.

Poste Italiane ha lanciato da poco un nuovo prodotto finanziario, il Buono Fruttifero Postale 3 anni Plus, destinato a coloro che desiderano mettere al sicuro il proprio denaro a breve termine e ottenere un rendimento certo. Con la possibilità di rimborsarlo quando si vuole, purché entro il termine di prescrizione.

Vediamo quanto rende per valutarne la convenienza, soprattutto se comparata con quella di altri prodotti analoghi.

Buono Postale 3 anni Plus

Buoni postali: risparmiare per il presente e il futuro 14 Febbraio 2023 Il Buono 3 anni Plus è nominativo con una durata di tre anni, non è cedibile ed è rimborsabile in qualsiasi momento. Questo prodotto finanziario può essere intestato solo a persone fisiche, in numero non superiore a quattro, con un importo minimo di 50 euro e multipli. Il tasso di interesse fisso garantito del Buono Postale 3 anni Plus è pari all’1,5%. Non è molto ma è garantito. Per fare un esempio, comprando un Buono fruttifero 3 anni Plus da 5.000 euro oggi, tra 3 anni si avranno 5.200 euro.

L’altro aspetto positivo è che non ci sono costi di gestione o di sottoscrizione, salvo gli oneri fiscali. Inoltre, come ogni Buono Fruttifero, anche 3 anni Plus è soggetto a una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi ed è esente da imposta di successione.

Per i BFP con valore di rimborso fino a 5mila, infine, non è neppure prevista imposta di bollo.

Come sottoscrivere i BFP

Chi è titolare di Libretto Smart o di un conto BancoPosta abilitati ai servizi online, si possono sottoscrivere i Buoni Fruttiferi direttamente dal web, tramite Risparmio Postale online, BancoPosta online, Internet Banking e App BancoPosta.

Chi preferisce recarsi allo sportello, può sottoscrivere il Buono 3 anni Plus in tutti gli uffici postali.

Migliori Buoni Fruttiferi 2023

Il prodotto si va ad aggiungere alla vasta gamma di proposte di risparmio gestito veicolate da Poste, in risposta ad una domanda di mercato crescente: ad oggi, il risparmio postale vale infatti oltre 300 miliardi di euro, di cui oltre 230 miliardi in Buoni fruttiferi, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano. In base ai rendimenti, i 3 migliori buoni fruttiferi postali a febbraio 2023 risultano essere: