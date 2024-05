Superbonus, ipotesi detrazione in dieci anni non retroattiva

Si cerca l'accordo di Governo sulla stretta al Superbonus & Co: detrazione in dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 39/2024.

Le spese per i lavori con Superbonus daranno diritto a detrazione in dieci anni, e non più quattro, ma si auspica senza retroattività: la nuova regola, in base alle ultime proposte di correttivo, si applicherebbe dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Superbonus (il DL 39/2024 Salva Conti) e non dal 1° gennaio 2024.

Se si arrivasse a questa mediazione in seno alla maggioranza sull’emendamento Giorgetti, che contiene una nuova stretta sulle agevolazioni edilizie, si potrebbe trovare un compromesso tra l’esigenza di contenere la spesa e quella di non penalizzare gli investimenti già avviati.

Superbonus con detrazione decennale

Superbonus: nuovo obbligo di detrazione in 10 rate 10 Maggio 2024 «Stiamo lavorando con i nostri uffici legislativi per presentare modifiche» ha dichiarato il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, riferendosi all’emendamento presentato dal MEF.

Il correttivo contiene le nuove restrizioni sull’applicazione delle agevolazioni edilizie. Prevede che la detrazione si rateizzi in dieci quote annuali di pari importo per tutte le spese sostenute nel 2024, determinando una sorta di retroattività della norma ai limiti dell’incostituzionale, come lamentano le associazioni di categoria, sollevando peraltro molte critiche, anche all’interno della stessa maggioranza.

Il Superbonus attualmente consiste in una detrazione del 70% sui lavori edilizi, che si ripartisce in quattro quote annuali. L’emendamento contestato invece, obbligherebbe a spalmarla su dieci anni.

Stretta su tutti i bonus edilizi

La detrazione decennale non riguarda solo il Superbonus ma anche i lavori agevolati con bonus barriere architettoniche al 75% e Sismabonus. L’obiettivo è quello di mitigare il più possibile l’impatto sui conti pubblici: la detrazione più lunga comporta per l’erario una minor spesa annuale.

Per i contribuenti potrebbe essere conveniente nei casi in cui non c’è sufficiente capienza fiscale per applicarla in quattro quote annuali. Viceversa, non conviene a chi invece pur avendo spazio per la diluizione su quattro anni dovrà invece spalmare le agevolazioni su un periodo di tempo più lungo.

Ipotesi di non retroattività

Superbonus: Forza Italia contro il MEF 13 Maggio 2024 Nei giorni scorsi c’è stato un acceso botta e risposta a distanza fra il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, fautore della stretta, e il vicepremier, nonché titolare degli Esteri, Antonio Tajani. Il quale, in particolare, era contrario soprattutto agli aspetti relativi alla retroattività della norma.

Sulla questione è ancora aperto il dibattito. Le prossime ore ci diranno di più.

Giro di vite su compensazioni banche e assicurazioni

Ci sono poi ulteriori disposizioni contenute nello stesso emendamento Giorgetti che in realtà hanno provocato anche in questo caso aspre critiche, e su cui non è chiaro alla fine quali decisioni saranno prese.

Ad esempio, viene ristretto il campo delle compensazioni orizzontali per banche e assicurazioni che hanno acquistato i crediti. Dal 2025, non potrebbero più utilizzarli per pagare i contributi previdenziali.

E, sempre dal 2025, le rate annuali dei crediti d’imposta acquistati relativi a Superbonus, Sismabonus e abbattimento barriere architettoniche, dovranno essere ripartite in sei rate annuali di pari importo, ad eccezione le rate acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni.