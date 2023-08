Voli arei e riforma taxi: Decreto di Governo contro rincari e disservizi

Stretta di Governo sl caro voli e algoritmi che aumentano le tariffe, riforma taxi con nuove licenze e servizi non di linea: Decreto Omnibus in CdM.

Nel Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2023 arriva il Decreto Omibus (“Asset, attività economiche e investimenti strategici”), che tra le tante misure affronta anche la questione del caro voli nazionali e della carenza dei taxi in Italia, accompagnata da forti disservizi.

Vediamo tutte le novità in arrivo, in base alle anticipazioni sulla bozza di decreto atteso in CdM nel pomeriggio di lunedì 7 agosto.

Argine al caro voli nazionali

Turismo e viaggi: 7 trucchi per risparmiare sui voli aerei 1 Giugno 2023 Il Decreto impone un limite agli algoritmi che aumentano i prezzi per le rotte nazionali di collegamento con le isole: il tetto viene fissato al 200% di rincaro per il prezzo del biglietto e dei servizi accessori rispetto alla tariffa media del volo.

Si tratta delle cosiddette tariffe dinamiche, applicate dalle compagnie aeree in determinati periodi dell’anno, orari e date di prenotazione.

In alcuni casi è anche vietato fissare le tariffe in base alla profilazione degli utenti (navigazione web o dispositivo usato): se comportano una penalizzazione economica sul prezzo del biglietto, saranno considerate pratiche commerciali scorrette.

Riforma dei Taxi

I Comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, ulteriori licenze temporanee di durata non superiore a 12 mesi e prorogabili per al tri 12. Potranno essere rilasciate, gratuitamente o a titolo oneroso, per fronteggiare incrementi straordinari della domanda legati a grandi eventi o a flussi turistici superiori alla media stagionale.

Il numero delle licenze extra è determinato in base alle esigenze dell’utenza ed è limitato a chi è già titolare di licenza, che potrà affidarle a terzi a titolo oneroso o gestirle in proprio facendosi sostituire al volante, nel turno assegnato o durante il turno integrativo, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla legge. Ai titolari di licenze taxi sarà sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida per coprire i turni extra.

Più trasporti pubblici non di linea

Il decreto prevede anche un aumento fino al 20% le licenze sui trasporti pubblici locali non di linea per i Comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale. L’assegnazione avverrà tramite concorso internazionale con utilizzo obbligatorio di veicoli non inquinanti.

Potranno concorrere: titolari di licenza taxi, sostituti alla guida; soggetti con requisiti per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Istruttoria Antitrust sui radiotaxi

Sullo sfondo, si segnala l‘istruttoria AgCom già avviata dall’Authority nei giorni scorsi per verificare i servizi erogati e verificare la sussistenza di anomalie e disservizi nei confronti dei consumatori.

Al riguardo, sono state chieste alle società di radiotaxi e ai Comuni di Roma, Milano e Napoli informazioni:

sul numero di vetture in servizio per turno, sul numero di corse effettuate per vettura, sulle assenze, sul tempo di attesa, sulle richieste inevase, e anche sui dati inviati alle amministrazioni comunali o da queste richiesti per adempiere gli obblighi di verifica della qualità del servizio reso.

Sono inoltre state richieste informazioni per verificare come le cooperative monitorino la prestazione del servizio agli utenti da parte dei tassisti aderenti con riferimento all’uso del tassametro, alla funzionalità dei Pos, all’accettazione dei pagamenti elettronici e al rispetto dei turni.