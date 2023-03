Bonus Veicoli Sicuri: domanda di rimborso per la revisione auto

Per il Bonus veicoli sicuri la data spartiacque per le domande 2022 e 2023 è il 31 marzo: entro tale data, la richiesta di rimborso pari a 9,95 euro è relativa alle revisioni auto e altri veicoli effettuate nel 2022, mentre il contributo per le revisioni effettuate nel 2023 si potrà effettuare a partire dal 3 aprile.

È possibile richiedere un solo contributo per un solo veicolo, una sola volta, per tutta la durata dell’iniziativa (2021/2023).

Per ottenere il rimborso sulla revisione auto bisogna registrarsi sulla piattaforma ufficiale del Ministero dei Trasporti (www.bonusveicolisicuri.it), tramite SPID di secondo livello, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Nella domanda bisogna indicare numero di targa del veicolo (per le minicar 50cc è necessario inserire il CIC riportato sulla carta di circolazione e selezionare la categoria Ciclomotore) intestato al richiedente – in caso di problemi in fase di inserimento della targa, è necessario rivolgersi all’UMC (Ufficio della Motorizzazione Civile) – , data della revisione obbligatoria, codice IBAN per l’accredito, cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto (deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di incaricato di società) ed email di contatto.

NB: in caso di veicolo cointestato il rimborso deve essere richiesto dal primo co-intestatario sulla carta di circolazione.

In caso di errori, è possibile eliminare la richiesta entro 3 giorni dall’inserimento e inserire successivamente una nuova domanda corretta.

Il rimborso è poi effettuato dopo la verifica dei dati inseriti. E’ possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica dalla piattaforma stessa, utilizzando eventualmente il codice fornito al momento della domanda per ottenere assistenza in caso di bisogno.