Revoca trattenuta per contributo associativo

Per comunicare la volontà di disapplicare la quota sindacale sulla pensione ci si rivolge direttamente all’ente o all’istituto previdenziale.

Giancarla chiede Giancarla chiede Revoca trattenuta sindacale su pensione INPS: come procedere? risponde La delega per operare la trattenuta può essere comunicata anche direttamente dal sindacato a cui il lavoratore si è iscritto, mentre per la disdetta ci si rivolge direttamente all’INPS.

L’istituto di previdenza ha uno specifico servizio online, denominato Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici, che consente di revocare la delega. Utilizzando questa soluzione, la revoca della quota associativa ha effetto a partire dalla prima disposizione utile di pagamento della pensione.

In alternativa, si può anche inviare una raccomandata AR (oPEC) alla Struttura territoriale, allegando la revoca stessa unitamente ad un documento d’identità in corso di validità. E’ la strada che ha seguito lei ma potrebbe non aver compilato correttamente la richiesta, o non aver inviato copia del documento d’identità.

Infine, può rivolgersi direttamente al sindacato, comunicando la volontà di recedere: in questo caso sarà direttamente il sindacato a comunicare la sua decisione all’INPS. Mi pare che la strada più breve sia però quella comunicare la scelta direttamente all’istituto previdenziale tramite apposito servizio online, a cui si accede tramite credenziali personali.

Eventualmente, chiami la struttura territorialmente competente e chieda loro se è pervenuta la sua richiesta e se è stata presa correttamente in carico o se è necessario rifare la procedura.

Trova le indicazioni nella circolare INPS 85/2020.

Risposta di Barbara Weisz