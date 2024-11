Festività retribuite in busta paga: regole e calendario 2024-2025

Una guida completa sulle leggi italiane che regolano la retribuzione delle festività in busta paga e l'elenco delle giornate festive per il 2024 e il 2025.

La retribuzione delle festività è un diritto garantito in tutti i rapporti di lavoro in Italia, regolato da specifiche disposizioni legislative e contrattuali.

Per capire come può cambiare il trattamenti delle festività in busta paga, tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori, in questo articolo ripercorriamo tutte le norme vigenti in materia e riportiamo l’elenco delle festività in calendario pagate nel 2024 e nel 2025.

Normativa sulla retribuzione delle festività

Festività non goduta o lavorata: 8 dicembre in busta paga 12 Novembre 2024 La disciplina delle festività retribuite è principalmente regolata dalla Legge n. 260 del 27 maggio 1949, modificata dalla Legge n. 90 del 31 marzo 1954 (che stabilisce le festività nazionali e infrasettimanali) e dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), che possono prevedere ulteriori disposizioni specifiche per settore. Secondo la normativa italiana, si definiscono:

festività nazionali le giornate riconosciute come tali su tutto il territorio nazionale e devono essere retribuite anche se non cadono in un giorno lavorativo;

le giornate riconosciute come tali su tutto il territorio nazionale e devono essere retribuite anche se non cadono in un giorno lavorativo; festività infrasettimanali quelle che cadono in giorni feriali e comportano l’astensione dal lavoro con diritto alla normale retribuzione.

Il trattamento economico varia in base al calendario: se la festività cade in un giorno lavorativo, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione; se la festività cade in un giorno non lavorativo o di riposo settimanale, spetta comunque una quota aggiuntiva pari a una giornata lavorativa.

Retribuzione festività di domenica o in giorno di riposo

Quando una festività cade di domenica o nel giorno di riposo settimanale del lavoratore possono configurarsi differenti trattamenti economici.

Retribuzione aggiuntiva : al lavoratore spetta un importo aggiuntivo pari a una giornata lavorativa, oltre alla normale retribuzione settimanale.

: al lavoratore spetta un importo aggiuntivo pari a una giornata lavorativa, oltre alla normale retribuzione settimanale. Possibilità di riposo compensativo: in alcuni casi, il CCNL può prevedere un giorno di riposo compensativo in alternativa alla retribuzione aggiuntiva.

Lavoro durante le festività

Se il lavoratore presta servizio in una giornata festiva:

Maggiorazione retributiva : ha diritto alla retribuzione ordinaria giornaliera più una maggiorazione per lavoro festivo, la cui percentuale è stabilita dal CCNL di riferimento (generalmente tra il 50% e il 100% della retribuzione oraria).

: ha diritto alla retribuzione ordinaria giornaliera più una maggiorazione per lavoro festivo, la cui percentuale è stabilita dal CCNL di riferimento (generalmente tra il 50% e il 100% della retribuzione oraria). Riposo compensativo: in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione, può essere previsto un giorno di riposo compensativo.

Festività soppresse

Alcune festività civili sono state soppresse con la Legge n. 54 del 5 marzo 1977, ma i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti in sostituzione. Queste festività includono:

San Giuseppe (19 marzo)

(19 marzo) Ascensione (39 giorni dopo Pasqua; nel 2024 cade il 9 maggio e nel 2025 il 25 maggio)

(39 giorni dopo Pasqua; nel 2024 cade il 9 maggio e nel 2025 il 25 maggio) Corpus Domini (39 giorni dopo Pasqua; nel 2024 cade il 30 maggio e nel 2025 il 22 giugno)



(39 giorni dopo Pasqua; nel 2024 cade il 30 maggio e nel 2025 il 22 giugno) Santi Pietro e Paolo (29 giugno escluso Roma, essendone i santi patroni)

(29 giugno escluso Roma, essendone i santi patroni) Unità Nazionale (4 novembre, nei CCNL prevede un trattamento coincidente con la domenica).

Il trattamento di queste giornate è regolato dai CCNL, che stabiliscono il numero di ore di permesso retribuito spettanti al lavoratore.

Elenco delle festività retribuite per il 2024

Ecco le festività nazionali e infrasettimanali riconosciute per il 2024:

1° gennaio (lunedì) : Capodanno

: Capodanno 6 gennaio (sabato) : Epifania

: Epifania 1° aprile (lunedì) : Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

: Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) 25 aprile (giovedì) : Festa della Liberazione

: Festa della Liberazione 1° maggio (mercoledì) : Festa del Lavoro

: Festa del Lavoro 2 giugno (domenica) : Festa della Repubblica

: Festa della Repubblica 15 agosto (giovedì) : Assunzione di Maria Vergine (Ferragosto)

: Assunzione di Maria Vergine (Ferragosto) 1° novembre (venerdì) : Ognissanti

: Ognissanti 8 dicembre (domenica) : Immacolata Concezione

: Immacolata Concezione 25 dicembre (mercoledì) : Natale

: Natale 26 dicembre (giovedì) : Santo Stefano

: Santo Stefano Santo Patrono della città in cui si trova il luogo di lavoro.

Pasqua non è in elenco perché cade sempre di domenica, già festivo.

NB: Le date indicate possono subire variazioni in base a specifiche disposizioni locali o settoriali, o ancora in base al proprio CCNL.

Elenco delle festività retribuite per il 2025

Ed ecco le festività previste per il 2025, con relativo riconoscimento economico in busta paga:

1° gennaio (mercoledì) : Capodanno

: Capodanno 6 gennaio (lunedì) : Epifania

: Epifania 21 aprile (lunedì) : Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

: Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) 25 aprile (venerdì) : Festa della Liberazione

: Festa della Liberazione 1° maggio (giovedì) : Festa del Lavoro

: Festa del Lavoro 2 giugno (lunedì) : Festa della Repubblica

: Festa della Repubblica 15 agosto (venerdì) : Assunzione di Maria Vergine (Ferragosto)

: Assunzione di Maria Vergine (Ferragosto) 1° novembre (sabato) : Ognissanti

: Ognissanti 8 dicembre (lunedì) : Immacolata Concezione

: Immacolata Concezione 25 dicembre (giovedì) : Natale

: Natale 26 dicembre (venerdì) : Santo Stefano

: Santo Stefano Santo Patrono della città in cui si trova il luogo di lavoro

Anche in questo caso, Pasqua non è in elenco perché è domenica (già festivo) ed anche in questo caso le date sono indicative e possono esserci variazioni per il proprio settore o regione.