Pensione anticipata INPS: semplificata la domanda

Nuova procedura semplificata per la domanda online di pensione anticipata ordinaria sul portale INPS: ecco le istruzioni da seguire passo passo.

L’INPS semplifica la domanda di pensione anticipata per ha i requisiti, ovvero 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini oppure 41 anni e dieci mesi per le donne.

CALCOLO PENSIONE ONLINE

Tutte le istruzioni sono contenute nella Messaggio 1041/2024 dell’11 marzo, avente per oggetto “Pensione anticipata ordinaria. Semplificazione delle domande telematiche”.

Come fare domanda online di pensione anticipata Fornero

Età e requisiti per andare in pensione nel 2024 6 Marzo 2024 Per accedere alla nuova procedura telematica, bisogna seguire il seguente percorso web: dalla home page (www.inps.it) si sceglie il pulsante “Pensione e Previdenza” sulla barra in alto a destra, poi si clicca su “Domanda di pensione”.

Si scorre la pagina che appare, fermandosi in corrispondenza dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, cliccando poi su “Accedi all’area tematica”.

A questo punto viene chiesta l’autenticazione con identità digitale (SPID almeno di livello 2 oppure CNS – Carta Nazionale dei Servizi, o ancora CIE – Carta d’Identità Elettronica 3.0).

Una volta entrati nell’area personale, si seleziona la voce “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione anticipata”.

I canali alternativi al Web

Si può effettuare la procedura online dal portale dell’Istituto di Previdenza ma ci si può anche rivolgere ai Patronati o chiamare il Contact Center.

Dunque, oltre a utilizzare i servizi offerti dagli Istituti di Patronato, è possibile anche chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per approfondimenti, si consulti il Messaggio INPS 1041/2024.

I requisiti per la Pensione anticipata ordinaria

Pensione anticipata: età pensionabile dopo il 2024 23 Gennaio 2024 Anche nel 2024, la Legge Fornero permette di andare in pensione anticipata con anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Lo sblocco degli adeguamenti alle speranze di vita anticipato al 2024 rispetto al precedente termine del 2026 non ha cambiato per ora i requisiti per la pensione anticipata. A legislazione vigente, non sono previsti aumenti per il requisito anagrafico almeno per tutto il biennio 2025-2026, ossia fino al 31 dicembre 2026.

Eccoli si seguito tutti, in base alla formula prescelta.

Per la pensione di vecchiaia 67 anni di età e 20 anni di contributi.

67 anni di età e 20 anni di contributi. Per la pensione anticipata 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne.

42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Per la pensione anticipata contributiva 64 anni e 20 di contributi oppure 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva.

64 anni e 20 di contributi oppure 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva. Per addetti a mansioni usuranti e notturni : Quota 97,6 a 61 anni e 7 mesi con 35 anni di versamenti per i dipendenti; Quota 98,6 a 62 anni e 7 mesi con 35 anni di versamenti per gli autonomi.

: Per la Quota 41 dei lavoratori precoci con 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni resta tutto invariato.

con 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni resta tutto invariato. Per la pensione in totalizzazione 66 anni oppure 41 anni di contributi.