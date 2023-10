Impatriati: le nuove regole 2024 sul regime fiscale agevolato

Lavoratori impatriati: la riforma della fiscalità internazionale riscrive requisiti e benefici del regime agevolato per il rientro dei cervelli in Italia.

Il decreto attuativo di riforma fiscale, approvato in Consiglio dei Ministri il 16 ottobre, riscrive anche il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, che si integra alle novità legislative previste anche per la definizione della residenza fiscale dei lavoratori.

L’agevolazione per il “rientro dei cervelli” viene prevista solo per i primi 600mila euro di reddito e ridotta al 50% del reddito in luogo del 70% previsto dalla disciplina precedente. Ci sono poi una serie di novità anche sulla platea dei beneficiari e sui requisiti di accesso al regime.

I nuovi requisiti per i lavoratori impatriati

Impatriati e residenza fiscale: le nuove regole 2024 17 Ottobre 2023 In base alle previsioni della nuova disciplina, dal 2024 il regime agevolato è limitato – per un massimo di 5 anni – alle persone fisiche titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato e di lavoro autonomo (sono esclusi dai benefici fiscali i titolari di reddito d’impresa) in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, mantenendo invariate le disposizioni per ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport che erano già previste in precedenza.

Introdotti anche nuovi requisiti che si aggiungono (o modificano) quelle precedenti:

i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi di imposta precedenti al rientro (perima erano due) e si devono rimanervi con residenza fiscale per almeno cinque anni (a pena la restituzione dell’imposta non versata);

precedenti al rientro (perima erano due) e si devono rimanervi con per almeno cinque anni (a pena la restituzione dell’imposta non versata); l’attività lavorativa dopo il rientro in Italia deve differire da quella precedente per quanto attiene il rapporto di lavoro , che deve essere stabilito con un soggetto diverso da quello presso il quale si lavorava prima del trasferimento (escluso l’intero gruppo d’impresa);

, che deve essere stabilito con un soggetto diverso da quello presso il quale si lavorava prima del trasferimento (escluso l’intero gruppo d’impresa); l’attività deve essere prestata per la maggior parte del periodo di imposta in Italia ;

; i lavoratori devono essere in possono dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazioni come defintii dalla legislazione in materia.

La legge delega, in realtà, si limitava ad un obiettivo di razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori, mentre in decreto attuativo sembra aver introdotto anche un pesante giro di vite. Si tratta comunque di un deccreto legislativo approvato in via prelimonare dal CdM, pertanto passibile di correttivi nel corso del suo iter parlamentare.