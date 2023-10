Pensione a 67 anni fino al 2026: niente aumenti agli scatti di età

In Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF sulle aspettative di vita che blocca l'età pensionabile fino al 2026: le regole sui requisiti per andare in pensione.

Niente adeguamenti alle aspettative di vita per le pensioni fino al 2026. Lo stop è contenuto nel consueto decreto del Ministero dell’Economia, che ogni due anni aggiorna i requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi delle speranze di vita.

Approvato il 18 luglio ed ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243, il provvedimento conferma i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che restano a 67 anni fino al 31 dicembre 2026. Invariati anche i requisiti anagrafici delle formule ordinarie e permanenti per andare in pensione con la Legge Fornero e le sue diverse deroghe.

Ripercorriamo in sintesi tutti i requisiti per la pensione, formula per formula, da qui al 31 dicembre 2026.

Età pensionabile per il 2025 e 2026

Il decreto MEF prevede che «a decorrere dal primo gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici» non siano aumentati.

E poiché gli adeguamenti alle aspettative di vita scattano ogni due anni, il provvedimento li blocca per il 2025 ed anche per il 2026.

Requisiti anagrafici per le pensioni fino al 2026

Fino al primo gennaio 2027, per la pensione di vecchiaia ci vogliono 67 anni di età e 20 anni di contributi.

ci vogliono 67 anni di età e 20 anni di contributi. Per la pensione anticipata ci vogliono 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne (per il trattamento di anzianità, il blocco era stato già disposto dal 4/2019, applicabile fino al 31 dicembre 2026).

ci vogliono 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne (per il trattamento di anzianità, il blocco era stato già disposto dal 4/2019, applicabile fino al 31 dicembre 2026). La pensione anticipata contributiva richiede 64 anni e 20 anni di contributi con un assegno maturato pari ad almeno 2,8 l’assegno sociale, oppure 71 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva.

richiede 64 anni e 20 anni di contributi con un assegno maturato pari ad almeno 2,8 l’assegno sociale, oppure 71 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva. Confermati i requisiti pensione per addetti a mansioni usuranti e turni notturni : Quota 97,6 (età + contributi), a 61 anni e 7 mesi con 35 anni di versamenti per i dipendenti; Quota 98,6 a 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva di 35 anni per gli autonomi.

e turni : Per la Quota 41 dei lavoratori precoci con 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni resta tutto invariato.

con 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni resta tutto invariato. Per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi ci vogliono sempre 62 di età (Quota 98 dipendenti) o 63 anni (Quota 99 autonomi).

Per la pensione in totalizzazione 66 anni oppure 41 anni di contributi.

Scatti pensione e aspettative di vita

E' dal 2021 che non scattano gli adeguamenti previsti dalla Legge Fornero, a causa del Covid che per un breve periodo ha fermato la consueta progressione delle speranze di vita (per effetto della pandemia, con l'elevato numero di vittime anziane che ha impattato sulla statistica).

Le variazioni negative, per legge, non si incamerano ai fini degli scatti pensionistici (nel senso che non scende mai il requisito anagrafico), ma viene poi riportato negli anni successivi.

Nel biennio 2023-2024 c’è stata una riduzione delle attese di vita di quattro mesi, nel 2025-2026 il calo è di un mese. Ci sono quindi quattro mensilità che verranno sottratte dai prossimi scatti.

Di conseguenza, finora non sono cambiati i requisiti per andare in pensione ma la battuta d’arresto è temporanea. Ad ogni modo, l’adeguamento biennale del requisito anagrafico in aumento non può essere mai superiore a 3 mesi.

Per approfondimenti, si può consultare il decreto MEF (G.U. 17 ottobre 2023).